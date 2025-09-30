inklusion.png Sitio accesible
Ley de Amparo en México: Senadores divididos por su reforma en 2025

Unos exigen modificaciones para blindar derechos humanos y evitar abusos autoritarios, otros urgen a aprobarla para agilizar juicios y digitalizar procesos.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • La reforma a la Ley de amparo genera alertas por posibles restricciones al acceso a la justicia
  • En Morena, la división se acentúa con senadores como Javier Corral y Guadalupe Chavira frente a Adán Augusto López
  • Especialistas en derecho advierten que la propuesta podría debilitar el amparo indirecto al eliminar efectos generales de sentencias, exonerar a funcionarios de sanciones por incumplimiento y favorecer el poder de autoridades en materia fiscal
  • Se teme que el mecanismo se convierta en una “ficción” sin medidas cautelares efectivas
  • La oposición de PRI y PAN califica la iniciativa como regresiva, argumentando que ignora reformas de 2011 y consolida un régimen autoritario
