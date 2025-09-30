Siguen justificando a Adán Augusto pese a las polémicas fiscales y nexos con el narco

Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco y coordinador de Morena en el Senado, acumula polémicas de corrupción
Sus presuntos vínculos con La Barredora, grupo criminal liderado por su exsecretario Hernán Bermúdez, prófugo y acusado de narcotráfico, generó tensión en las relaciones México-EUA
Sus ingresos millonarios de 79 millones de pesos entre 2023-2024, omitidos en su declaración patrimonial, provienen de empresas fantasma como GH Servicios Empresariales y Capital Cargo del Golfo, beneficiadas durante su gestión en Tabasco, generando demandas de investigación fiscal por solo 1.9 millones pagados en impuestos
Ricardo Monreal, líder de Morena, justifica a Adán Augusto como “no lastre” para el partido, merecedor de respeto pese a escándalos de huachicol fiscal y herencias dudosas en EUA, mientras AMLO exige carpetazo a las indagatorias para proteger su legado en la 4T
Claudia Sheinbaum defiende indirectamente a Adán Augusto en mañaneras, negando investigaciones contra aliados como Rocío Nahle en Pemex, pero filtraciones en Televisa revelan conflictos de interés en sus roles como notario, ganadero y arrendador, rayando en nepotismo familiar
Adán Augusto se atrinchera con amenazas de revancha contra “campañas mediáticas de la derecha”, atribuyendo sus fortunas a herencia paterna y servicios legales, aunque analistas ven en sus nexos con Andy García (líder huachicolero) y Bermúdez un golpe moral a Morena y la austeridad republicana