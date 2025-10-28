Adán Augusto López, el intocable de la 4T que tiene una extensa red de corrupción

Empresas fachada, tráfico de influencias y una red de corrupción que se extiende a varios gobernadores de Morena tiene un factor común, Adán Augusto López.

Con una serie de reportajes, la senadora Lilly Téllez documentó cómo el actual coordinador de los senadores de Morena usó su influencia para favorecer a Grupo Cocei, consorcio de empresas que obtuvo contratos millonarios.