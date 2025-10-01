¡Hay prioridades! Cachan a Adán Augusto López viendo la Champions durante sesión del Senado

La tarde del 1 de octubre el senador morenista Adán Augusto López Hernández fue captado siguiendo el partido Barcelona vs PSG desde su escaño en el Senado de la República.

El incidente ocurrió mientras el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora , comparecía ante legisladores para explicar la política fiscal de la administración de Claudia Sheinbaum.

¡Hay prioridades!



Adán Augusto viendo el Barça vs PSG en la Champions...



...mientras el secretario de Hacienda comparece en el Senado.

Imágenes de Adán Augusto se vuelven virales

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa al tabasqueño con una tableta en el escritorio, revisando el minuto a minuto del encuentro deportivo, al tiempo que hablaba por teléfono.

La actitud del exsecretario de Gobernación no pasó desapercibida y desató críticas por falta de atención a un acto oficial de relevancia nacional.

Siguen justificando a Adán Augusto pese a las polémicas fiscales y nexos con el narco [VIDEO] Adán Augusto, senador de Morena, admite ingresos por 110 mdp de 2023 a 2025 como notario y ganadero pero omite 79 millones en declaraciones patrimoniales.

¿No le gustan las comparecencias? Es la segunda polémica en menos de una semana

La polémica se suma a otro episodio reciente en el que Adán Augusto fue visto conversando con legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y el coordinador Ignacio Mier mientras Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presentaba su informe.

Videos mostraron que, al despedirse, Rodríguez le dio únicamente la mano al senador, en contraste con los abrazos y saludos afectuosos que ofreció a otros morenistas, lo que evidenció cierta distancia política.

Cabe recordar que las comparecencias de los secretarios de Estado son parte del análisis del Paquete Económico 2026 y del balance del gobierno federal en distintas materias.

Las polémicas de Adán Augusto López

Adán Augusto López enfrenta graves acusaciones que han empañado su imagen pública y política.

Una investigación periodística reveló que entre 2023 y 2024 recibió transferencias millonarias no declaradas al fisco, por un total estimado de 80 millones de pesos.

Además, su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena , está vinculado al narcotráfico y ya fue detenido.

