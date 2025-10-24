Auditoría Superior de la Federación revela millonarias irregularidades en el último año de AMLO

David Colmenares Páramo , titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentó el segundo paquete de resultados de las auditorías correspondientes a la Cuenta Pública 2024, el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde se detectaron irregularidades por casi siete mil millones de pesos.

En esta entrega, se identificaron irregularidades por seis mil 199 millones de pesos, de los cuales se han recuperado mil 38 millones y permanecen pendientes de aclarar cinco mil 161 millones.

¿Dónde se detectaron las irregularidades?

El 89% de las irregularidades detectadas corresponde a recursos federalizados, es decir, fondos manejados por gobiernos estatales y municipales.

De estos, cuatro mil 600 millones de pesos fueron observados en 356 auditorías, principalmente en los sectores de salud, educación e infraestructura en zonas marginadas.

Estados como Veracruz, Hidalgo, Chiapas y Durango destacan por el volumen de irregularidades encontradas.

Por otro lado, el 11% restante de las observaciones se atribuye al gobierno federal. Dentro de este segmento, el Poder Judicial concentra casi la mitad de las irregularidades, con 272 millones de pesos pendientes de aclarar. Otras dependencias federales también presentan inconsistencias, aunque en menor medida.

Reacciones y demandas de los legisladores

Durante la presentación de los informes en la Cámara de Diputados , legisladores de diversos partidos expresaron su preocupación por la magnitud de las irregularidades y urgieron a la ASF a acelerar los procesos de fiscalización y sanción.

Javier Herrera , presidente de la Comisión de Vigilancia, solicitó que cada auditoría no se quede solo en un documento, sino que se traduzca en acciones concretas para corregir y mejorar la gestión pública.

Proyectos emblemáticos bajo escrutinio

Entre los casos más destacados, se encuentra el Parque Ecológico Lago de Texcoco , construido sobre el área del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM).

La ASF detectó un presunto desvío de 62.7 millones de pesos en pagos en exceso por obras no ejecutadas, específicamente en la construcción de vialidades.

Este contrato fue otorgado a Reocon Infraestructura Terrestre, una empresa creada en 2023 por Humberto Armenta, empresario cercano a la administración de López Obrador.

Avances y expectativas futuras

Hasta la fecha, la ASF ha recuperado más de mil millones de pesos como resultado directo de su intervención en el proceso de fiscalización. Además, se estima que el informe final de la Cuenta Pública 2024 se presentará en febrero de 2026, una vez concluidas todas las auditorías y aclaraciones pertinentes.

La Auditoría también ha anunciado la incorporación de inteligencia artificial en sus procesos de auditoría para mejorar la detección de irregularidades y optimizar el uso de recursos en futuras fiscalizaciones.

Este ejercicio de fiscalización subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, especialmente en el último año de un gobierno, donde la supervisión y el control de los recursos deben ser prioritarios para garantizar el buen uso del erario.

