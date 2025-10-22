Exhiben la red de corrupción de Adán Augusto López, contratos millonarios y sus cómplices

Adán Augusto López se ha convertido en uno de los políticos más controversiales de México en los últimos años, ganando muchos reflectores por su “entrañable” relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su “alto rango” en el partido político de Morena.

Sin embargo, investigaciones recientes han señalado a Adán Augusto López como un eje central en una red de corrupción, la cual ha sido exhibida en una serie de videos presentados por la senadora Lilly Téllez, con pruebas inéditas de sus negocios ilícitos, de lo protegido que está por el gobierno y de los cómplices que tiene.

Lilly Téllez presenta pruebas de la corrupción de Adán Augusto López

El pasado martes 14 de octubre, la senadora Lilly Téllez fue censurada durante su participación en la que buscó presentar los videos que demostraban la corrupción de Adán Augusto López.

Ella aseguró que no le dejaron presentar el video porque tenía pruebas contundentes contra el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto, sin embargo, en el transcurso de los días posteriores se encargó de publicar los videos y sacar a la luz evidencias que ponen en jaque al político.

Las pruebas de corrupción de Adán Augusto López

Se trata de una serie de seis videos en donde se demuestran los malos manejos de Adán Augusto López, cobijado por Andrés Manuel López Obrador y ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Específicamente, señalan a Adán Augusto de ser líder de una red de corrupción con tráfico de influencias, delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal. Las declaraciones clave son las de Carlo Padilla, director de Relaciones Públicas de grupo COCEI, uno de los principales socios comerciales de Adán, que también actúa como prestanombres.

Por si fuera poco, la red de corrupción también incluye a políticos en funciones hoy en día, como Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo , y Marina del Pilas Ávila, gobernadora de Baja California, quienes han brindado facilidades con contratos a sus empresas fantasma.

