La presidenta Claudia Sheinbaum destacó a Alejandro Encinas como “un gran compañero” al proponerlo como representante de México ante la OEA.

La propuesta fue enviada al Senado y turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis

y turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis Encinas ha sido diputado federal en tres ocasiones, senador dos veces y diputado local

en tres ocasiones, dos veces y Fu e jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal entre 2005 y 2006, además de titular de la Covaj en el caso Ayotzinapa durante el sexenio de AMLO

entre 2005 y 2006, además de titular de la Covaj en el caso Ayotzinapa durante el sexenio de AMLO Se desempeña como titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y de Metrópolis en el Gobierno de la Ciudad de México

