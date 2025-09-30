Alejandro Encinas será el representante de México ante la OEA
La presidenta Claudia Sheinbaum propuso a Alejandro Encinas como representante de México ante la OEA; el Senado analizará la designación.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó a Alejandro Encinas como “un gran compañero” al proponerlo como representante de México ante la OEA.
- La propuesta fue enviada al Senado y turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis
- Encinas ha sido diputado federal en tres ocasiones, senador dos veces y diputado local
- Fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal entre 2005 y 2006, además de titular de la Covaj en el caso Ayotzinapa durante el sexenio de AMLO
- Se desempeña como titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y de Metrópolis en el Gobierno de la Ciudad de México
