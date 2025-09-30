inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Política
Video

Alejandro Encinas será el representante de México ante la OEA

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso a Alejandro Encinas como representante de México ante la OEA; el Senado analizará la designación.

Compartir:
Publicado por: Ximena Ochoa

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó a Alejandro Encinas como “un gran compañero” al proponerlo como representante de México ante la OEA.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

  • La propuesta fue enviada al Senado y turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis
  • Encinas ha sido diputado federal en tres ocasiones, senador dos veces y diputado local
  • Fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal entre 2005 y 2006, además de titular de la Covaj en el caso Ayotzinapa durante el sexenio de AMLO
  • Se desempeña como titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y de Metrópolis en el Gobierno de la Ciudad de México

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Claudia Sheinbaum
Senado
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!