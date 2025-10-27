¡Nuevo escándalo para Adán Augusto! Revelan que su notaría y la de su hermano fueron usadas en La Estafa Maestra

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que los hermanos Adán Augusto y Melchor López Hernández, titulares de las notarías 27 y 13 en Tabasco, dieron fe de la creación de empresas involucradas en el desvío de 464 millones de pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex), dentro del esquema conocido como La Estafa Maestra.

🔴 #Entérate Los hermanos @adan_augusto y Melchor López Hernández son titulares de dos notarías en Tabasco en las que fueron constituidas tres empresas involucradas con el desvío de 464 mdp de Pemex, como parte de la trama de corrupción conocida como “La Estafa Maestra”. 🧵 pic.twitter.com/yDrCGaY6VL — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) October 27, 2025

ASF revela nueva información sobre La Estafa Maestra

Según documentos revisados, en la notaría 27, propiedad del actual coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, se constituyeron las empresas CCTI y Surface Technology.

Estas fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por haber recibido 270 millones de pesos en triangulaciones de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por servicios no comprobados.

Por su parte, en la notaría 13, del hermano Melchor López Hernández, se constituyó E&P Solutions, empresa que recibió 194 millones de pesos mediante subcontratos de la paraestatal, también bajo el mismo esquema de triangulación irregular.

Sociedades fantasma avaladas por notarios

El informe de MCCI también identificó que en las notarías de los hermanos López Hernández, así como en una tercera perteneciente a un excolaborador de Adán Augusto, se constituyeron al menos 13 sociedades mercantiles que el SAT ha incluido en su lista definitiva de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

Entre ellas se encuentra Grupo Consultor de Tabasco SA de CV, constituida directamente por Adán Augusto y declarada “empresa fantasma” por el SAT en 2017.

En la misma notaría se registraron otras cuatro firmas posteriormente incluidas en la lista negra, como Grupo Crusa México e Integración de Personal Activo del Sureste.

En la notaría 13, de Melchor López, también se avaló la creación de E&P Solutions y Canayok SA de CV, ambas incluidas en 2018 en el listado de factureras.

Los escándalos de Adán Augusto

El señalamiento llega en un momento en que Adán Augusto López conserva fuerte influencia dentro de Morena y en el Senado, tras haber sido uno de los perfiles más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gobierno, tanto así que se desempeñó como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En Tabasco, su nombre también ha sido mencionado en investigaciones periodísticas sobre la estructura política y de seguridad que gobernó la entidad, en particular por la cercanía con antiguos mandos locales como los involucrados en el caso conocido como La Barredora, donde ya fue detenido Hernán Bermúdez , exsecretario de Seguridad durante la administración de López Hernández.

