“Se evapora la promesa del bienestar”: Pascal Beltrán del Río advierte sobre crisis económica de México

En su columna “Se evapora la promesa del bienestar” publicada en el diario Excelsior, el periodista Pascal Beltrán del Río plantea que México está viviendo una de sus peores etapas económicas: desde 2018 el crecimiento es mínimo, y el producto interno bruto per cápita está por debajo del nivel de ese año.

Una economía estancada que pagamos todos

Beltrán del Río explica que este estancamiento no es casualidad, sino resultado de decisiones que han minado la confianza de inversionistas y ciudadanos: cancelaciones de proyectos como el aeropuerto de Texcoco, gastos públicos que crecen sin control, y un sistema que parece más ocupado en el discurso que en producir bienestar real.

Para el autor, lo más preocupante es que el Estado ya tiene menos margen para actuar. Según los datos que cita Beltrán del Río, para 2026 el gasto en pensiones y en el servicio de la deuda absorberá cerca del 75 % de los ingresos del gobierno. Esto significa que rubros clave como la salud, la educación y la seguridad tendrán menos recursos, en un país que los necesita más que nunca.

Lo que está en juego: el futuro del bienestar

Pascal Beltrán del Río advierte que cuando el Estado no crece ni produce, los ciudadanos pagan la factura. En lugar de financiar prosperidad, el gobierno depende cada vez más de cobrar impuestos y endeudarse para mantener sus compromisos.

El periodista concluye que no basta con prometer un “Estado de bienestar” si no hay crecimiento económico, inversión productiva y un gasto público que rinda cuentas. Mientras esas piezas sigan fallando, la promesa misma del bienestar se desvanece.

