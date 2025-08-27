¿Y la austeridad franciscana? Noroña compra casa millonaria en Tepoztlán

El senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gerardo Fernández Noroña , se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras revelarse la compra de una mansión valuada en 12 millones de pesos en el municipio de Tepoztlán, Morelos, según su declaración patrimonial de 2024.

De acuerdo a una investigación de EME Equis, la propiedad, de mil 201 metros cuadrados de terreno y 259 de construcción, fue adquirida en noviembre del año pasado mediante un crédito hipotecario; sin embargo, el legislador no detalló qué institución financiera le otorgó el préstamo ni el porcentaje cubierto de sus recursos personales.

Entre bienes y deudas, la declaración de Gerardo Fernández Noroña en 2024

De acuerdo con la información presentada, el senador también declaró la posesión de dos camionetas Volvo. Una adquirida en 2021 con valor de 1.5 millones de pesos a crédito; otra en 2023 por 650 mil pesos.

Además, reportó un préstamo personal de un millón de pesos con una institución bancaria, que se suma a los créditos vigentes.

En 2023, Noroña informó que obtuvo ingresos adicionales por 72 mil 500 pesos mensuales por colaboraciones en prensa y 188 mil pesos mensuales por su canal de YouTube, montos que se sumaban a su salario como legislador; no obstante, en sus declaraciones de 2024 y 2025 no reportó esos ingresos complementarios.

“La austeridad es para el gobierno, no para mi vida personal”

Tras estallar la polémica, el pasado martes 26 de agosto, el senador ofreció una conferencia de prensa donde respondió a las críticas al señalar que la austeridad republicana se aplica al gasto del Estado y no a la vida privada de los funcionarios.

“Si antes fui franciscano fue porque era pobre, no porque lo eligiera”, declaró ante los medios de comunicación, a la par de señalar que no hay investigaciones similares contra los integrantes de la oposición.

También calificó como “clasismo y racismo” los señalamientos en su contra, además ha ironizado sobre si sus críticos pretenden decidir “qué hotel debo ocupar o qué avión puedo tomar”.

Controversias de Noroña desde que es presidente del Senado

No es la primera vez que el exintegrante del Partido del Trabajo (PT) es señalado por actos que contradicen el discurso de austeridad. En años recientes fue captado utilizando la sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y viajando en clase ejecutiva, lo que generó reproches incluso dentro de su propio partido.

Además, causó polémica al presumir que es beneficiario de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, un apoyo de seis mil 200 pesos bimestrales, pese a su nivel de ingresos.

De los baños de gasolinera al jugo con impuesto, las críticas a las élites que hacía Noroña

La noticia ha provocado cuestionamientos debido a que, durante años, Fernández Noroña ha sido un crítico abierto de los lujos de las élites políticas y empresariales en México. En múltiples ocasiones acusó a los “privilegios de la clase política” como parte de la desigualdad estructural del país.

Asimismo, años antes de llegar al poder, se volvió viral por criticar lo que consideraba excesos y abusos cotidianos.

En una ocasión reclamó en redes sociales el cobro de cinco pesos por usar un baño de gasolinera; en otra, cuestionó con vehemencia el impuesto aplicado a un jugo de envase de cartón, afirmando que esas medidas afectaban directamente a la gente humilde.

En tanto, Fernández Noroña insiste en que no gasta por encima de lo permitido por la ley.

