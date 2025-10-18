PAN anuncia fin de alianza con el PRI y presentan nueva imagen del partido

Durante la tarde este sábado 18 de octubre el presidente del Partido Acción Nacional ( PAN ), Jorge Romero Herrera, anunció que la bancada rompió su alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como una nueva imágen de cara a los próximos años en el país.

En medio de un evento realizado en el Frontón Mexicano, se anunció que más allá de la ruptura de la alianza, se buscará que el partido “regrese a la meritocracia”, así como dejar de depender de terceros.

¿Por qué el PAN rompió su alianza con el PRI?

Durante el discurso de Jorge Romero Herrera se dejó ver que la ruptura de la alianza con el PRI, la cual se formó en 2020 junto al PRD, se da con la finalidad de que el partido no dependa de nadie más en el presente y futuro.

Romero señaló que “el PAN no nació para ver con quién se aliaba”, sino que se fundó con los ideales de convertirse en una opción democrática propia y fiel a sus fundamentales históricos.

Comenzamos hoy una nueva era en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente ni futura -señaló el dirigente político.

Reafirmamos nuestro compromiso con México, con sus causas más profundas y con las familias.



Así iniciamos una nueva era, con una visión renovada que pone al centro nuestra Patria, la Familia y la Libertad.



Esta nueva etapa no es un cambio de imagen, es una declaración de…

PAN cambia forma de elección de candidatos

Por otro lado, el dirigente del partido político mencionó que se aplicarán cambios estructurales en los procesos internos para elegir a candidatas y candidatos para los procesos en el futuro, pues ahora se incluirán elecciones primarias abiertas, así como encuestas y voto interno directo.

De igual forma mencionó que ahora la ciudadanía afín al PAN , podrá participar de manera directa en la decisión y elección de candidatos para los diferentes procesos electorales que se vayan abriendo con el paso de los meses en diferentes entidades.

¿Cómo serán las afiliaciones al PAN?

Más allá del anuncio de la ruptura de alianzas políticas, el presidente de Acción Nacional presentó una nueva herramienta digital de afiliación, la cual permitirá que los ciudadanos que lo deseen se integren al movimiento de manera inmediata con un solo registro en línea.

Actualidad de México, impulsa nueva imagen de Acción Nacional

Es importante mencionar que estos cambios dentro del partido político se dan en medio de la crisis de seguridad, económica y de salud que se vive en el país con el gobierno actual de Morena.

En los últimos meses, varios miembros de la bancada han señalado y denunciado casos de corrupción y desvíos de recursos por parte de funcionarios y políticos del partido oficialista en el país. Incluso la senadora Lilly Téllez, ha evidenciado los vínculos del morenista Adán Agusto López con grupos del crimen organizado como “La Barredora”.

