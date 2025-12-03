Lista la terna para encabezar la FGR; comparecerán ante el Senado y todas son mujeres
La Presidencia de la República justifica su decisión con el argumento de que “es tiempo de mujeres"; sigue el paso clave de comparecencias ante el Senado.
La contienda por la Fiscalía General de la República (FGR) dio un paso clave luego de que la Presidencia de la República enviara al Senado la terna final para ocupar la titularidad del organismo autónomo.
Aunque la lista completa de aspirantes aprobada previamente incluía a diez perfiles, sólo tres mujeres fueron consideradas en la propuesta enviada al Poder Legislativo: Ernestina Godoy Ramos , Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán.
De diez aspirantes a una terna de mujeres
Tan solo el pasado martes 2 de diciembre, el pleno del Senado había aprobado a los 10 candidatos —cinco mujeres y cinco hombres— que cumplían con los requisitos para ocupar la Fiscalía vacante tras la salida de Alejandro Gertz Manero .
Entre los nombres figuraban perfiles con trayectoria en procuración de justicia, derecho administrativo, litigio penal y función pública.
La lista quedó integrada por:
- Luz María Zarza Delgado
- Maribel Bojorges Beltrán
- Sandra Luz González Mogollón
- Ernestina Godoy Ramos
- Mirna Lucía Grande Hernández
- Luis Manuel Pérez de Acha
- Félix Roel Herrera
- Hamlet García Almaguer
- David Borja Padilla
- Miguel Nava Alvarado
Un proceso que avanza rápido: lo que sigue es la comparecencia en el Senado
Con la terna oficial en manos del Senado , el siguiente paso será la comparecencia de las aspirantes ante las comisiones correspondientes, donde deberán exponer su visión sobre procuración de justicia, autonomía del Ministerio Público, combate a la impunidad y coordinación con autoridades federales y estatales.
Durante esta fase, las y los senadores podrán cuestionar a cada candidata, además de evaluar sus perfiles técnicos, trayectoria, independencia y viabilidad para encabezar la institución.
Posteriormente, el dictamen pasará al pleno, donde se realizará una votación por mayoría calificada, es decir, el respaldo de dos terceras partes de las y los legisladores presentes.
Si ninguna obtiene la votación necesaria, el Ejecutivo Federal deberá presentar una nueva terna.
