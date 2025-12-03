Lista la terna para encabezar la FGR; comparecerán ante el Senado y todas son mujeres

La contienda por la Fiscalía General de la República (FGR) dio un paso clave luego de que la Presidencia de la República enviara al Senado la terna final para ocupar la titularidad del organismo autónomo.

Aunque la lista completa de aspirantes aprobada previamente incluía a diez perfiles, sólo tres mujeres fueron consideradas en la propuesta enviada al Poder Legislativo: Ernestina Godoy Ramos , Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán.

🚨 La terna final para la FGR:



-Ernestina Godoy

-Luz María Zarza Delgado

-Maribel Bojorges Beltrán



Al final, todo es mera simulación… pic.twitter.com/hAmv81Csfs — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 3, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

De diez aspirantes a una terna de mujeres

Tan solo el pasado martes 2 de diciembre, el pleno del Senado había aprobado a los 10 candidatos —cinco mujeres y cinco hombres— que cumplían con los requisitos para ocupar la Fiscalía vacante tras la salida de Alejandro Gertz Manero .

Entre los nombres figuraban perfiles con trayectoria en procuración de justicia, derecho administrativo, litigio penal y función pública.

La lista quedó integrada por:



Luz María Zarza Delgado

Maribel Bojorges Beltrán

Sandra Luz González Mogollón

Ernestina Godoy Ramos

Mirna Lucía Grande Hernández

Luis Manuel Pérez de Acha

Félix Roel Herrera

Hamlet García Almaguer

David Borja Padilla

Miguel Nava Alvarado

La Suprema Corte Contada Desde Dentro: La Mirada de Alberto Pérez Dayán [VIDEO] El ministro en retiro Alberto Pérez Dayán presenta La Suprema Corte. Historia y testimonio, una obra que nace —según relata— desde el primer día que ingresó al máximo tribunal.

Un proceso que avanza rápido: lo que sigue es la comparecencia en el Senado

Con la terna oficial en manos del Senado , el siguiente paso será la comparecencia de las aspirantes ante las comisiones correspondientes, donde deberán exponer su visión sobre procuración de justicia, autonomía del Ministerio Público, combate a la impunidad y coordinación con autoridades federales y estatales.

Durante esta fase, las y los senadores podrán cuestionar a cada candidata, además de evaluar sus perfiles técnicos, trayectoria, independencia y viabilidad para encabezar la institución.

Posteriormente, el dictamen pasará al pleno, donde se realizará una votación por mayoría calificada, es decir, el respaldo de dos terceras partes de las y los legisladores presentes.

Si ninguna obtiene la votación necesaria, el Ejecutivo Federal deberá presentar una nueva terna.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.