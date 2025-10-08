Los lujos y los excesos de Gerardo Fernández Noroña

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña , predica un discurso de austeridad que no es capaz de cumplir. Desde que fue presidente del Senado, estuvo rodeado de polémicas, y en esta ocasión, adn Noticias realizó un trabajo especial para demostrar su lujosa vida.

La casa de 12 millones de pesos de Fernández Noroña

Un predio de 2 mil 35 metros cuadrados que se encuentra en el Parque Nacional El Tepozteco, que ahora sabemos, es la casa del senador Gerardo Fernández Noroña y que la compró en noviembre de 2024 por 12 millones de pesos, a crédito.

El gran problema es que los comuneros de San Juan Tlacotenco aseguran que ese terreno es comunal y no se podía vender como propiedad privada. De hecho, según la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el documento del predio fue inscrito en el registro público de la propiedad de Morelos hasta julio de 2025, un año después de la presunta compra del inmueble. Y lo peor, en los documentos no aparece el nombre de Fernández Noroña, sino el de Gisela María Hengl Fleissner.

Los comuneros de Tepoztlán aseguran que la compra-venta de la casa tiene irregularidades porque no hubo un acuerdo con la asamblea y, probablemente, Fernández Noroña habría pactado con gente que se hace pasar por comuneros para adquirir la casa.

El enojo es claro: ciudadanos y vecinos acusan abusos por la clara expropiación de esos terrenos, lo que hace que la casa de Fernández Noroña sea un tema de interés periodístico.

Noroña planea denunciar a adn Noticias

Horas antes de publicarse el reportaje, el senador Fernández Noroña escribió a través de sus redes sociales que iba a denunciar a adn Noticias por el acoso a su privacidad con drones.

Al final, la información sí se hizo pública, aunque incomode. La vida de un político que vive del presupuesto público hace legítima una investigación de los medios de comunicación y en adn Noticias te hablamos con la verdad.

