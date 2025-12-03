Corrupción, crimen e inflación: Esto es lo que pone a México al borde del “riesgo político”

México cerró noviembre con un incremento significativo en su nivel de riesgo político, alcanzando 55 puntos en el índice elaborado por Atlas Intel , una firma internacional especializada en análisis de gobernanza y vulnerabilidad institucional.

Esta cifra coloca al país al mismo nivel que Perú y por encima de Argentina y Colombia, en una escala donde 100 representa el riesgo máximo y la posibilidad de colapso político.

México alcanza su mayor nivel de riesgo político en 2025, según Atlas Intel [VIDEO] México sube a 55 puntos de riesgo político; preocupan corrupción e inseguridad; baja la aprobación presidencial y crece el temor a más violencia.

Vulnerabilidades que presionan al Estado mexicano

El índice de riesgo político considera tres ejes críticos para medir la estabilidad de los países. En el caso de México, los resultados muestran presiones elevadas en:



Inestabilidad institucional : 44 puntos

: 44 puntos Conflicto social : 58 puntos

: 58 puntos Criminalidad y corrupción

Estos indicadores sugieren tensiones acumuladas que pueden obstaculizar la gobernabilidad, debilitar el funcionamiento del Estado e incrementar la incertidumbre para inversionistas y tomadores de decisiones.

Corrupción, inseguridad e inflación: los problemas que más preocupan

La encuesta de Atlas Intel revela que los ciudadanos perciben un deterioro en diversos frentes.

La corrupción encabeza la lista de preocupaciones nacionales con 51%, seguida por la inseguridad, criminalidad y narcotráfico con 45%, una cifra que refleja la persistencia de la violencia en el país.

Los altos precios e inflación se colocan en tercer lugar (36%), mientras que la situación económica general preocupa al 23% de los consultados.

Temor ante un posible repunte del crimen

En materia de seguridad, la percepción colectiva es mayoritariamente pesimista. El estudio indica que:



77% considera muy o algo probable que aumenten los ataques y asesinatos relacionados con pandillas

relacionados con pandillas 76% ve posible un incremento en robos y asaltos

Estos niveles de alarma reflejan la dificultad del Estado para contener a grupos criminales y reducir la violencia cotidiana.

Baja la aprobación presidencial y desgaste por escándalos

El informe también registra una ligera caída en la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum , que pasó de 64% en octubre a 61% en noviembre. Su desaprobación, en contraste, se elevó a casi 35%.

Además, 71% de los encuestados espera nuevas revelaciones de fraudes de gran escala en los próximos seis meses, lo que evidencia un profundo escepticismo hacia la estrategia anticorrupción del gobierno federal.

El inicio del segundo año de administración está marcado por el escándalo de contrabando de combustible, que ha involucrado a militares, legisladores y funcionarios, cuya presión pública habría contribuido a la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR).

La encuesta se aplicó a tres mil 509 personas en México entre el 22 y el 27 de noviembre, de acuerdo con la ficha técnica de Atlas Intel.

