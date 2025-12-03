México alcanza su mayor nivel de riesgo político en 2025, según Atlas Intel

México alcanzó 55 puntos de riesgo político en noviembre, nivel similar a Perú, aunque superior al de Argentina y Colombia.

El índice de Atlas Intel muestra alta vulnerabilidad en criminalidad y corrupción , con 62 puntos.

La corrupción (51%) y la inseguridad (45%) son los principales problemas percibidos por la población.

La aprobación de Claudia Sheinbaum bajó a 61% , mientras crece el pesimismo sobre el combate a la corrupción.

El estudio refleja temor ciudadano: 77% prevé más violencia y 76% más robos en los próximos meses.

