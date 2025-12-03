México alcanza su mayor nivel de riesgo político en 2025, según Atlas Intel
México sube a 55 puntos de riesgo político; preocupan corrupción e inseguridad; baja la aprobación presidencial y crece el temor a más violencia.
México alcanzó 55 puntos de riesgo político en noviembre, nivel similar a Perú, aunque superior al de Argentina y Colombia.
- El índice de Atlas Intel muestra alta vulnerabilidad en criminalidad y corrupción, con 62 puntos.
- La corrupción (51%) y la inseguridad (45%) son los principales problemas percibidos por la población.
- La aprobación de Claudia Sheinbaum bajó a 61%, mientras crece el pesimismo sobre el combate a la corrupción.
- El estudio refleja temor ciudadano: 77% prevé más violencia y 76% más robos en los próximos meses.
