Senado entrega lista de candidatos a la FGR; así debe elegirse al nuevo titular

La contienda por la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) dio un nuevo paso con la publicación de la lista de 10 aspirantes que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado enviará a Palacio Nacional.

Entre los nombres destaca el de Ernestina Godoy Ramos , actual encargada del despacho de la FGR, quien se perfila como una de las candidatas más fuertes para asumir el cargo tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

🚨 La lista de los 10 finalistas para la FGR:



Alfredo Barrera

David Borja

Ernestina Godoy

Hamlet García

Luis Manuel Pérez de Acha

Luz María Zarza Delgado

Maribel Bojorges Beltrán

Miguel Nava Alvarado

Mirna Lucía Grande Hernández

Sandra Luz González Mogollón



Lista de aspirantes a la FGR

La lista está integrada por cinco mujeres y cinco hombres:



Luz María Zarza Delgado

Maribel Bojorges Beltrán

Sandra Luz González Mogollón

Ernestina Godoy Ramos

Mirna Lucía Grande Hernández

Luis Manuel Pérez de Acha

Alfredo Barrera Flores

Hamlet García Almaguer

David Borja Padilla

Miguel Nava Alvarado

¿Qué sigue tras enviar la lista a Palacio Nacional?

De acuerdo con el procedimiento que establece el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la presidenta Claudia Sheinbaum deberá seleccionar una terna y enviarla nuevamente al Senado para su votación.

Los tres finalistas comparecerán ante el pleno en una especie de entrevista; posteriormente, se realizará la votación con todos los senadores en donde se necesitará mayoría calificada para elegir al nuevo o nueva fiscal general.

Oposición cuestiona autonomía y exige un proceso transparente

El avance de Godoy en la lista reavivó críticas de la oposición, particularmente del PAN y el PRI , que han advertido que el perfil de la ahora encargada del despacho podría comprometer la independencia de la Fiscalía.

Legisladores opositores exigieron que la terna presidencial se integre con perfiles “verdaderamente autónomos” y pidieron que la comparecencia de los candidatos no sea “un trámite político”.

Pese a ello, el bloque oficialista en el Senado ha defendido los méritos de Godoy y asegura que su trayectoria la respalda para encabezar la FGR.

