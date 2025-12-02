Senado entrega lista de candidatos a la FGR; así debe elegirse al nuevo titular
El proceso para elegir al nuevo fiscal avanza; ahora la Presidencia de la República revisará la lista de 10, donde Godoy es una de las candidatas fuertes.
La contienda por la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) dio un nuevo paso con la publicación de la lista de 10 aspirantes que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado enviará a Palacio Nacional.
Entre los nombres destaca el de Ernestina Godoy Ramos , actual encargada del despacho de la FGR, quien se perfila como una de las candidatas más fuertes para asumir el cargo tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.
Lista de aspirantes a la FGR
La lista está integrada por cinco mujeres y cinco hombres:
- Luz María Zarza Delgado
- Maribel Bojorges Beltrán
- Sandra Luz González Mogollón
- Ernestina Godoy Ramos
- Mirna Lucía Grande Hernández
- Luis Manuel Pérez de Acha
- Alfredo Barrera Flores
- Hamlet García Almaguer
- David Borja Padilla
- Miguel Nava Alvarado
DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO. FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA
¿Qué sigue tras enviar la lista a Palacio Nacional?
De acuerdo con el procedimiento que establece el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la presidenta Claudia Sheinbaum deberá seleccionar una terna y enviarla nuevamente al Senado para su votación.
Los tres finalistas comparecerán ante el pleno en una especie de entrevista; posteriormente, se realizará la votación con todos los senadores en donde se necesitará mayoría calificada para elegir al nuevo o nueva fiscal general.
Oposición cuestiona autonomía y exige un proceso transparente
El avance de Godoy en la lista reavivó críticas de la oposición, particularmente del PAN y el PRI , que han advertido que el perfil de la ahora encargada del despacho podría comprometer la independencia de la Fiscalía.
Legisladores opositores exigieron que la terna presidencial se integre con perfiles “verdaderamente autónomos” y pidieron que la comparecencia de los candidatos no sea “un trámite político”.
Pese a ello, el bloque oficialista en el Senado ha defendido los méritos de Godoy y asegura que su trayectoria la respalda para encabezar la FGR.
