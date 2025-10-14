Morena censura a Lilly Téllez; presentaba pruebas de corrupción contra Adán Augusto en el Senado

Durante una sesión en el Senado este martes 14 de octubre, Lilly Téllez presentó un video en el que, asegura, había pruebas inéditas de la corrupción de Adán Augusto López y su estrecha relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, no le dejaron terminar su participación.

A pesar de que Téllez aseguraba que la información presentada en el video es crucial para entender las malas prácticas de Adán Agusuto, la presidenta del senado, Laura Itzel Castillo, no le permitió terminar la presentación y pidió detener el video.

Censura contra Lilly Téllez en el senado

"Senadora, le solicitamos que se apegue al tema y bueno, pues en el caso del video que está usted transmitiendo no tiene que ver con el tema que estamos tratando en la sesión de hoy para la discusión del dictamen”, dijo Itzel Castillo .

A lo que Lilly Téllez contestó asegurando la importancia de ese video, con las pruebas de corrupción que rodean a Adán AugustoLópez. “Le solicito que respete mi moción de ilustración y que se presente el video”, replicó.

La presidenta del Senado le dijo a Téllez que si tenía alguna denuncia, debía hacerla ante la Fiscalía directamente, aunque Lilly aseguró que ese video era su forma de hablar del tema de las aduanas y de un claro ejemplo de corrupción que involucra directamente a uno de los políticos de Morena.

“No voy a ir a la Fiscalía, quiero que se respete mi moción de ilustración y que se presente el video con las pruebas que estoy presentando y que nunca antes habían visto en nuestro país”, dijo Téllez . “Usted no puede calificar cómo yo me expreso. Y esta es mi forma de entrar al tema”.

Sin embargo, la presidenta del senado contestó: “La moción de ilustración no procede porque no (...) Aquí nada más le informo que la que dirige el debate soy yo y que, por tanto, si usted tiene alguna prueba, la tiene que presentar en la instancia adecuada”.

