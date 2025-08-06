“Pactaron con los cárteles"; Lilly Téllez pide a Adán Augusto solicitar licencia por caso Comandante H

Ante las acusaciones que carga a sus espaldas Adán Augusto López Hernández, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República por el caso del Comandante H, Hernán Bermúdez , quien es señalado como líder del grupo delictivo La Barredora, la senadora panista Lilly Téllez dijo que es momento de que el político vaya ante las autoridades.

La legisladora de oposición pidió, a través de un punto de acuerdo, que López Hernández solicite licencia inmediata a su cargo y se separe de las funciones parlamentarias para que se ponga a disposición de las autoridades competentes y enfrentar las denuncias y señalamientos en su contra ante la Fiscalía General de la República.

Tengo aquí un punto de acuerdo que no tiene precedentes en el Congreso de México, es urgente que el líder de la bancada de los mafiosos, Adán Augusto López, pida licencia y se retire del escaño y se ponga a disposición de las autoridades -, expuso en tribuna

¿Qué dijo Lilly Téllez sobre acusaciones contra miembros de Morena?

Las acusaciones que pesan sobre ese senador, agregó, son gravísimas y nos ponen en peligro a todos, explicó la senadora: “No nada más es un insulto para el Senado de la República, su mera presencia, sino que al tener esa relación con un grupo criminal violentísimo, con asesinos huachicoleros, al tener esa liga nos hace estar en peligro a todos los que trabajamos aquí”, advirtió.

La legisladora por Sonora dijo que sobre López Hernández hay acusaciones como corrupción, encubrimiento, tráfico de influencias, conflicto de interés.

Eso es Morena: pactaron con los cárteles para llegar al poder, pero les ha gustado tanto el dinero sucio que mantienen el pacto

Añadió que el exgobernador de Tabasco: “Ha repartido contratos por más de 270 millones de pesos sin licitaciones. Nombró como jefe de Seguridad de Tabasco a un tipo que tenía antecedentes de relación con el crimen organizado. Y ahí lo mantuvo, en Tabasco”, añadió.

Adán Augusto debe salir esposado del Senado, afirma legisladora

Lilly Téllez consideró que López Hernández debería salir esposado del Senado de la República, pero eso no sucede porque, acotó, lo protege la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum.

“¿Se imaginan todo lo que le debe Sheinbaum a ese criminal Adán Augusto López? ¿Cuánto dinero le debe la presidente de México para no proceder contra el criminal Adán Augusto López? Él es la perfecta representación de Sheinbaum. Él conjuga lo que es Sheinbaum: la narcopolítica en el poder”, cuestionó.

Expresó que Tabasco ha quedado hecho pedazos en cuestión de seguridad y enfatizó que Morena es el brazo político del crimen organizado.

