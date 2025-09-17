Hijos de López Obrador se ‘blindan'; Andy y Bobby obtienen amparo contra cualquier orden de aprehensión

Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Andrés Manuel López Beltrán ("Andy") y Gonzalo López Beltrán, obtuvieron un amparo contra cualquier orden de aprehensión, incomunicación, privación de la vida o posible desaparición forzada ejecutada en su contra.

La demanda de amparo, presentada este 16 de septiembre de 2025 vía electrónica, también contempla proteger a personajes relacionados con el escándalo por huachicol fiscal en la Secretaría de la Marina.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

En el portal del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), aparece el expediente con el número 2098/2025 donde se admite el recurso. En este caso, “Andy” López Beltrán aparece como quejoso.

Conceden suspensión a hijo de #AMLO contra cualquier orden de aprehensión



Un juez federal concedió una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión a favor de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.



La suspensión fue… pic.twitter.com/W9GE9EGm26 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 17, 2025

Tras la concesión de la medida, y al no ser firmada por ninguno de los hermanos, cuentan con un plazo de tres días para ratificar o no la demanda de amparo promovida en su favor.

De esta forma, la jueza fijó el miércoles 24 de septiembre para la audiencia incidental, en la que deberá resolver el fondo de la suspensión, mientras que dejó el próximo martes 28 de octubre como fecha para resolver si concede o no el amparo.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.