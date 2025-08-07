Adán Augusto el poder es mandar, pero también hacerse responsable: Leonardo Curzio en Voces adn40
Nadie se hace responsable de nada y todo lo quieren trasladar a la época de Calderón de Peña Nieto, opina Leoanrdo Curzio en adn40.
Si no fuera trágico nos debería de dar risa. En México, el poder quiere tener solo una cara, igual que las monedas tiene dos el águila y el sol. Ya no hay águila o sol, pero las monedas tienen dos caras y por eso hay volados.
El poder tiene capacidad de imponer, que lo que están haciendo, es la capacidad de repartir contratos, de colocar a los amigos, de hacer un montón de cosas. El poder te da para eso, pero también implica responsabilidades.
El que manda debe asumir responsabilidades y resulta cómico, como le digo, si no fuese trágico, que en el Senado el coordinador de la mayoría dice no, no, yo no necesito fuero, pero lo conservo. Y yo no sabía que el señor Hernández estaba metido en todo eso. ¿Era usted el gobernador de aquella entidad?
Poder es no solamente mandar, es también hacerse responsable de la conducción y de los errores. Pero aquí parece que solo quieren mandar, imponer y cambiar; pero hacerse responsables de los desastres, el lavadero de manos, desde el chino que se les fugó hasta lo que usted puede imaginar, huecos en las aduanas y asuntos que ponen comprometen la calidad del país.
Nadie se hace responsable de nada y todo lo quieren trasladar a la época de Calderón de Peña Nieto; sabrá Dios cuándo.
En fin, el poder es mandar, pero también hacerse responsable.
El poder conlleva una gran responsabilidad; en México solo quieren tener una cara: Leonardo Curzio
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.