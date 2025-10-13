inklusion.png Sitio accesible
Noroña aplaza denuncia penal ante la FGR por “invasión a la privacidad” contra ADN Noticias

Además de aplazar la denuncia, pospuso la develación de su retrato en la sede de Xicoténcatl programada para hoy, “priorizando solidaridad” con damnificados.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • El morenista aplazó su denuncia penal ante la FGR por invasión a la privacidad contra ADN Noticias
  • Acusó al medio de comunicación de acoso con drones para investigar sus lujos como el jet privado a Coahuila y la mansión en Tepoztlán valuada en 12 millones, declarando
  • “Haré la denuncia por el acoso a mi privacidad con drones. Esta vez tenemos los datos de las personas y del dueño”, amenazó.
  • El legislador también pospuso la develación de su retrato oficial en la Galería de Presidentes del Senado en Xicoténcatl
  • Programada para hoy, el legislador señaló que debido a las graves inundaciones y lluvias que azotan México, sería solidario con los damnificados y calificando la ceremonia como “insensible” en este contexto de crisis nacional
Morena
Senado
