Noroña aplaza denuncia penal ante la FGR por “invasión a la privacidad” contra ADN Noticias

El morenista aplazó su denuncia penal ante la FGR por invasión a la privacidad contra ADN Noticias
Acusó al medio de comunicación de acoso con drones para investigar sus lujos como el jet privado a Coahuila y la mansión en Tepoztlán valuada en 12 millones, declarando
“Haré la denuncia por el acoso a mi privacidad con drones. Esta vez tenemos los datos de las personas y del dueño”, amenazó.
El legislador también pospuso la develación de su retrato oficial en la Galería de Presidentes del Senado en Xicoténcatl
Programada para hoy, el legislador señaló que debido a las graves inundaciones y lluvias que azotan México, sería solidario con los damnificados y calificando la ceremonia como “insensible” en este contexto de crisis nacional