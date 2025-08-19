Norma Piña cierra la última sesión de la Suprema Corte y manda mensaje: “La historia juzgará"

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró este martes 19 de agosto la última sesión de su actual pleno, el cual estuvo integrado bajo la reforma judicial de 1994.

La ministra presidenta, Norma Piña Hernández, dio por concluida la etapa de la Corte con un discurso en el que destacó que serán “la sociedad y la historia” quienes evalúen el trabajo realizado durante tres décadas.

A partir del lunes 1 de septiembre, entrará en funciones la nueva integración del máximo tribunal del país, que se conformará con nueve ministros electos por voto popular, en cumplimiento con la reforma impulsada en 2024 y que provocó un cambio a todo el Poder Judicial .

Norma Piña pidió a la sociedad juzgar el trabajo de la Corte

En su mensaje, Piña subrayó que la legitimidad de la Corte no puede medirse por discursos internos, sino por el valor de sus resoluciones.

“La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad, no me corresponde valorar en qué medida se alcanzó, serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello”, afirmó.

La ministra recordó que el tribunal ha sido “piedra angular de la justicia constitucional” y garante del orden jurídico nacional, además de un bastión en la defensa de la democracia y los derechos humanos.

Ministra presidenta agradece a trabajadores del Poder Judicial

Durante la sesión, la presidenta rindió homenaje al personal jurisdiccional, administrativo y operativo que ha sostenido las labores de la Corte. Señaló que su trabajo, muchas veces invisible, fue clave para garantizar el acceso a la justicia en el país.

“Quiero rendir homenaje a quienes día tras día, en silencio y sin reflectores, han sostenido la labor de este Tribunal”, expresó Piña, al reconocer la constancia y excelencia profesional de los trabajadores.

¿Quedaron temas pendientes para los nuevos ministros de la Corte?

Uno de los asuntos que quedó sin resolución fue la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa , figura criticada por organismos internacionales de derechos humanos. El debate fue pospuesto y será la nueva integración de la Corte la que aborde el tema.

¿Cuándo asumirá la nueva Suprema Corte?

Con esta sesión concluye la etapa de la SCJN que comenzó tras la reforma de 1994. El nuevo presidente del tribunal será Hugo Aguilar , abogado de origen indígena, quien asumirá funciones el próximo mes.

La última intervención de Norma Piña marcó el cierre de una era en la que el máximo tribunal dejó precedentes en materia de justicia constitucional y derechos fundamentales.

