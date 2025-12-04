EUA cancela visa de Alex Tonatiuh Márquez, alto mando de aduanas; esto se sabe del caso

El gobierno de Estados Unidos revocó la visa de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), como parte de una revisión migratoria que desde 2025 ha alcanzado a decenas de funcionarios y actores políticos mexicanos.

La medida fue notificada de manera individual y sin un proceso público, siguiendo los criterios administrativos del Departamento de Estado.

🤔Alex Tonatiuh Márquez, jefe de Investigación Aduanera en la ANAM, tiene una colección de relojes de lujo valuada en 7.7 mdp, pagados en efectivo. Según @MXvsCORRUPCION, sus gastos no coinciden con sus ingresos. EE.UU. lo liga a corrupción aduanera y hasta vecinos lo acusan de… pic.twitter.com/RoKPn49h2D — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 31, 2025

La notificación y lo que se sabe del procedimiento

De acuerdo a una investigación de Milenio, autoridades estadounidenses confirmaron que la cancelación se hizo con base en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad , una disposición que permite negar o revocar visas a personas que puedan representar un riesgo para la política exterior o la seguridad nacional.

Márquez respondió a este mismo medio que se trata de un “proceso administrativo de carácter personal” que no afecta sus responsabilidades en la ANAM y que podrá solicitar nuevamente el documento en el futuro.

Conviene recordar que la administración del presidente Donald Trump ha sostenido desde el inicio del año una política de verificación amplia de visados, que, según Reuters , ya suma más de 50 revocaciones a políticos y funcionarios mexicanos.

¿Quién es el funcionario y qué papel desempeña en la ANAM?

Márquez encabeza el área responsable de investigaciones relacionadas con comercio exterior , operaciones de contrabando, mercancía irregular y esquemas de riesgo fiscal.

Su unidad coordina de forma habitual intercambios de información con autoridades estadounidenses, especialmente con agencias enfocadas en seguridad fronteriza y detección de delitos aduaneros.

Antes de incorporarse a la ANAM, el funcionario trabajó en tareas de fiscalización y análisis de operaciones comerciales. Su cargo es considerado estratégico dentro de la estructura aduanera, que actualmente opera con apoyo de las Fuerzas Armadas y mantiene vínculos de cooperación permanente con EUA.

Un caso más en una lista creciente de funcionarios afectados

La cancelación no es un hecho aislado. En los últimos meses también reconocieron haber perdido la visa figuras como Marina del Pilar Ávila , gobernadora de Baja California; Carlos Torres, su exesposo; el exgobernador Héctor Astudillo; el alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim ; así como la funcionaria coahuilense Sonia Villarreal Pérez, entre otros.

De acuerdo a expertos y al propio gobierno de EUA, la política estadounidense se ha aplicado de manera discrecional.

Señalamientos previos y postura del funcionario

Paralelamente a la revocación del visado, Márquez ha estado bajo escrutinio por su vínculo con la empresa Aledo S.A. de C.V., investigada y sancionada por autoridades federales por operaciones sin materialidad.

El funcionario sostiene que únicamente fungió como apoderado legal debido a actividades previas de su despacho y negó participación en presuntas irregularidades.

Aunque también ha sido señalado por sus presuntos lujos, ya que se le ha visto con un reloj valuado en 3.7 millones de pesos, así como la compra de un penthouse de tres pisos en Polanco.

Hasta ahora, la ANAM no ha informado si la cancelación tendrá implicaciones internas ni si solicitará aclaraciones a Estados Unidos.

