De Fox a Claudia; cifras lamentables de alcaldes asesinados por sexenio

La violencia contra autoridades locales en México continúa siendo una de las expresiones más crudas de la inseguridad y la debilidad institucional. Desde el inicio del sexenio de Vicente Fox hasta la administración de Claudia Sheinbaum, el número de alcaldes asesinados ha alcanzado cifras alarmantes.

El caso más reciente es el de Carlos Manzo Rodríguez , alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado a balazos el 1 de noviembre de 2025.

En los diferentes sexenios, las y los presidentes municipales han sido blanco de amenazas y homicidios, en muchos casos vinculados al crimen organizado y la corrupción.

Alcaldes asesinados en los últimos 5 sexenios en México

Durante el sexenio de Vicente Fox (2000–2006) se reportaron al menos 4 alcaldes asesinados, un fenómeno que entonces comenzaba a visibilizarse. Con la llamada "guerra contra el narcotráfico" iniciada en el gobierno de Felipe Calderón (2006–2012), las cifras se dispararon.



Vicente Fox Quesada: 4

Felipe Calderón Hinojosa: 37

Enrique Peña Nieto: 42

Andrés Manuel López Obrador: 26

Claudia Sheinbaum: 10

Estados con más alcaldes asesinados

Oaxaca: 24

Michoacán: 20

Veracruz: 13

Guerrero: 12

Puebla: 8

Durango: 6

Jalisco: 5

Chihuahua y Edomex: 4

