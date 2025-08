En tiempos de mujeres resulta que se reunieron solo hombres del Legislativo: Leonardo Curzio en Voces adn40

Esta portada de Milenio que vemos y yo creo que revela muchas cosas. En tiempos de mujeres resulta que se reunieron los señores del Legislativo, los que controlan el poder en la Cámara Alta, con el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Por supuesto, en vez de entonar una autocrítica y revisar todos los problemas que tuvo la elección judicial, ahí está el informe de los observadores de la OEA, ahí están los dictámenes de académicos, el trabajo que hizo José Ramón Cossío como para que se preocupen, para que digan que el proceso no solamente no tuvo el respaldo popular, sino que tiene una serie de señalamientos muy precisos de todo aquello que no debió haber sido.

Ellos están en plan de festejo. Va a haber tres celebraciones, no una ni dos. Tres para que en este caso el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el próximo, esté contento.

Una en el Senado, otra en la Suprema Corte y después se van a organizar una fiesta para la entrega del bastón de mando. Por cierto, aprovecho para decir, pues, ya puestos, que vaya a la Lilla y le agradezca a la Virgen o que pidan un tedeum en Catedral.

Estoy de acuerdo con que hay que apegarse a las tradiciones; por supuesto, también me remito a Hobsbawm para decir que hay la invención de la tradición, se han inventado ahí estas celebraciones del bastón de mando.

¿Pero se acuerdan cuando criticaban brutalmente a Fox porque se salía del rito republicano y se iba a agradecer a la Villa? ¿Bueno, qué pasa, ir a la Cilla está mal pero el bastón de mando no?

Yo creo que ya deberíamos retornar a los ritos republicanos, los propios, que es de lo que se trata la Suprema Corte de Justicia.

