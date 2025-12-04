Senado aprueba la Ley General de Aguas en sesión “exprés”

El Senado de la República aprobó en lo general la nueva Ley General de Aguas , junto con las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, con un total de 85 votos a favor, 36 en contra y 0 abstenciones.

Una reforma impulsada por la misma presidenta Claudia Sheinbaum que tiene el objetivo principal de permitir que todos los mexicanos tengan un acceso garantizado al agua, reorganizando las concesiones existentes y buscando eliminar todos los negocios ilícitos que lucran con este recurso vital.

La nueva ley fue aprobada en una sesión "exprés" del Senado, a pesar de que varios miembros de la oposición estuvieron en contra y acusaron a Morena de que dicha ley no se enfocaba en el interés de los mexicanos, sino en establecer un mayor control político, ahora con el agua.

Puntos clave de la nueva Ley General de Aguas

Algunos puntos clave de la nueva ley, que han provocado gran debate, son:



Que el Estado sea el único regulador del uso del agua

Establecer bases políticas para fomentar condiciones de equidad, con perspectiva de género, en la gestión del agua

Que las concesiones no usadas adecuadamente regresen a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para ser reasignadas.

Transformar el Registro Público de Derechos de Agua en un Registro Nacional del Agua, con un mejor control y transparencia

PRI y PAN votan en contra de la Ley General de Aguas

El senador Ricardo Anaya aseguró Morena busca aumentar su control político a través del agua, para "tener de rodillas a cualquier campesino que tenga una concesión de agua". Señala que la reforma no busca resolver los problemas del agua, sino implementar un modelo de control diferente en el que Morena quedará favorecido.

De igual manera, Carolina Viggiano, senadora del PRI, argumentó que esta ley no protege los recursos naturales y que abre la posibilidad a crear redes de corrupción en la distribución del agua: "A ustedes ya se les acabó el huachicol fiscal. Ahora quieren el huachicol del agua. Les sale muy bien. Ahora quieren el agua del bienestar. Claro, todo tiene para ustedes tintes electorales", comentó.

Asimismo, señaló que la nueva ley solo beneficiará a algunos sectores y grupos económicos, dejando desprotegidas a las comunidades más pequeñas y los productores locales.

