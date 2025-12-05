Mandatarios de México, EUA y Canadá se reúnen en Washington

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunieron este 5 de diciembre de 2025 en Washington. El encuentro ocurre tras el sorteo del Mundial 2026, al que asistieron como coanfitriones. La cita marca el primer acercamiento trilateral desde el inicio del nuevo gobierno mexicano.

Los tres líderes se reúnen en un contexto de alta visibilidad internacional. El motivo central del viaje fue su participación en la ceremonia oficial de la Copa Mundial, realizada en el Kennedy Center.

Cooperación rumbo al Mundial 2026

El sorteo del Mundial reunió por primera vez a los mandatarios norteamericanos en un evento público. Subieron al escenario para acompañar a la FIFA en el arranque oficial del torneo que organizarán de manera conjunta. La presencia de los tres reforzó el mensaje de unidad logística.

El Mundial representa un reto compartido para México, EUA y Canadá. Expertos coinciden en que el torneo fortalecerá la infraestructura, atraerá inversión y promoverá movilidad turística sin precedentes en la región.

Encuentros bilaterales antes del evento

Sheinbaum y Trump sostuvieron una reunión privada antes del sorteo. Diplomáticos señalaron que predominaron la cordialidad y temas como:



Economía

Frontera

Coordinación operativa para 2026

La bilateral prevista con Mark Carney no se realizó. La presidenta decidió permanecer en el sorteo y participar en actividades oficiales con la FIFA. El gobierno canadiense calificó el cambio como “comprensible por el contexto”.

¿Qué pasará con el T-MEC? El nuevo mensaje de Trump

En los pasillos del evento surgió otro tema relevante. Trump reiteró que buscará renegociar el T-MEC para impulsar un tratado “más justo para Estados Unidos”. La postura reactivó el debate económico en la región.

Especialistas advierten que cualquier cambio al tratado impactaría cadenas productivas y comercio bilateral. Las delegaciones mexicana y canadiense evitaron comentarios, a la espera de conversaciones formales.

