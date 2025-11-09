inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Política
Video

En México ya no existe el estado de derecho; comunicado de Grupo Salinas

Los miembros de la SCJN emitirán sus resoluciones sin apego al derecho y sin respeto a la Constitución, con guiones aprobados desde Palacio Nacional.

Compartir:
Publicado por: Marco Antonio Campuzano
  • Grupo Salinas ha sido víctima de una campaña sistemática que comenzó con el expresidente André Manuel López Obrador y que sigue con la presidenta Claudia Sheinbaum.
  • Ahora con la SCJN a su disposición, desaparece el Estado de Derecho en México
  • La SCJN deja de ser un contrapeso político y pasa a ser una herramienta más del gobierno en turno
Política
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!