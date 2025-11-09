En México ya no existe el estado de derecho; comunicado de Grupo Salinas
Los miembros de la SCJN emitirán sus resoluciones sin apego al derecho y sin respeto a la Constitución, con guiones aprobados desde Palacio Nacional.
Publicado por: Marco Antonio Campuzano
- Grupo Salinas ha sido víctima de una campaña sistemática que comenzó con el expresidente André Manuel López Obrador y que sigue con la presidenta Claudia Sheinbaum.
- Ahora con la SCJN a su disposición, desaparece el Estado de Derecho en México
- La SCJN deja de ser un contrapeso político y pasa a ser una herramienta más del gobierno en turno