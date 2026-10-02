Caminar y ver: las dos dificultades que más reportan los mexicanos con discapacidad, según el INEGI

Las limitaciones para caminar o subir escaleras y los problemas de visión encabezan las principales dificultades de la población con discapacidad en México, según revela la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Las estadísticas oficiales confirman que las afecciones físicas y sensoriales se concentran en el sector de la tercera edad, impactando la movilidad en los hogares del país.

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¿Cuáles son las principales limitaciones físicas que registra el INEGI en México?

El informe de la Encuesta Intercensal 2025 detalla que el 4.9 por ciento de la población mexicana vive con alguna discapacidad. Las complicaciones para desplazarse de forma independiente y la pérdida paulatina de la vista representan las mayores barreras funcionales en la vida cotidiana.

El reporte del INEGI desglosa el porcentaje de afecciones cotidianas registradas entre las personas vulneradas:

Caminar, subir o bajar: representa el 49.1 por ciento de los casos con dificultad física en el país.

representa el 49.1 por ciento de los casos con dificultad física en el país. Ver, aun usando lentes: afecta al 41.8 por ciento de la población registrada en el padrón.

afecta al 41.8 por ciento de la población registrada en el padrón. Oír, aun con aparato auditivo: registra un 20.2 por ciento de incidencia en las viviendas.

registra un 20.2 por ciento de incidencia en las viviendas. Recordar o concentrarse: alcanza el 16.5 por ciento en la población con limitaciones cognitivas.

alcanza el 16.5 por ciento en la población con limitaciones cognitivas. Bañarse, vestirse o comer: dificultad de autocuidado presente en el 16.3 por ciento de los reportes.

dificultad de autocuidado presente en el 16.3 por ciento de los reportes. Hablar o comunicarse: representa el 11.6 por ciento del registro nacional de discapacidad.

INEGI discapacidad INEGI compartió los datos de la Encuesta Intercensal 2025 que midió la discapacidad en México. (Captura de pantalla)

¿Qué causas originan la discapacidad según los datos de la Encuesta Intercensal 2025?

Las enfermedades crónicas se consolidan como el detonante principal de las limitaciones funcionales en México al abarcar el 46.1 por ciento de los casos. La edad avanzada ocupa el segundo lugar como causa directa con el 27.8 por ciento, seguida de los padecimientos de nacimiento con 14.3 por ciento y los accidentes con 13.1 por ciento.

El incremento gradual de la edad promedio en México, que pasó de 29 a 32 años entre 2020 y 2025, acelera el desarrollo de afecciones asociadas al envejecimiento. El 53.9 por ciento del total de personas con discapacidad corresponde a mujeres, quienes presentan mayor longevidad y acumulación de problemas de salud.

INEGI discapacidad Principales causas de discapacidad en México según la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI. (Captura de pantalla)

¿Cómo impacta la discapacidad en la cobertura médica y la infraestructura del hogar?

El reporte del INEGI indica que el 72.5 por ciento de la población cuenta con afiliación a servicios públicos de salud, encabezados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el 54.1 por ciento de la cobertura. El 50.1 por ciento de los hogares recibe ingresos monetarios distintos al trabajo, donde los programas de gobierno apoyan al 41.4 por ciento de las familias.

Adaptar las viviendas y el transporte público reduce las barreras de movilidad para los adultos mayores. Garantizar servicios médicos especializados protege la autonomía de las personas con limitaciones funcionales en México.

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