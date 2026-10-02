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Detienen a Miguel “N” alias “El Capitán Sol”, por presunta delincuencia organizada
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Detienen a Miguel “N” alias “El Capitán Sol”, por presunta delincuencia organizada

La Secretaría de Marina informó la detención de Miguel Ángel “N” por su probable participación en el delito de delincuencia organizada.

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

La Secretaría de Marina informó este viernes que Miguel Ángel “N”, alias “Sol” o “Mike” fue detenido por su probable participación en delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

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Detienen a líder de robo de hidrocarburos

Durante el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y fue en las calles Siena y Águila, en la colonia San Juan Ocotán, en Zapopan, Jalisco donde ubicaron a Miguel Ángel “N”, presunto líder de una red de huachicol fiscal que operaba desde aduanas marítimas del país.

El detenido será puesto a disposición de las autoridades quienes determinarán su situación legal.

Robo de hidrocarburos es un delito federal

  1. Cabe mencionar que el robo de hidrocarburos es un delito federal y de acuerdo con el artículo 8 de la ley las sentencias van desde 20 a 30 años de prisión y multas de entre 20 mil y 25 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Algunas de las actividades relacionadas con este delito son sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, tanques o plantas sin derecho ni consentimiento. Almacenamiento, transporte, posesión, comercio, distribución o alteración ilegal de estos materiales.

Además, las penas aumentan hasta 50% si se comete el ilícito o fue trabajador, proveedor o contratista de la industria petrolera o servidor público.

La creación de tomas clandestinas pueden provocar fugas, explosiones y daños ambientales severos.

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