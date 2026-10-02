Detienen a Miguel “N” alias “El Capitán Sol”, por presunta delincuencia organizada

La Secretaría de Marina informó este viernes que Miguel Ángel “N”, alias “Sol” o “Mike” fue detenido por su probable participación en delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

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Detienen a líder de robo de hidrocarburos

Durante el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y fue en las calles Siena y Águila, en la colonia San Juan Ocotán, en Zapopan, Jalisco donde ubicaron a Miguel Ángel “N”, presunto líder de una red de huachicol fiscal que operaba desde aduanas marítimas del país.

El detenido será puesto a disposición de las autoridades quienes determinarán su situación legal.

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Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, en coordinación con la @FGRMexico y @SSPCMexico, se realizó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”,… pic.twitter.com/0oQxSF53XA — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 2, 2026

Robo de hidrocarburos es un delito federal

Cabe mencionar que el robo de hidrocarburos es un delito federal y de acuerdo con el artículo 8 de la ley las sentencias van desde 20 a 30 años de prisión y multas de entre 20 mil y 25 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Algunas de las actividades relacionadas con este delito son sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, tanques o plantas sin derecho ni consentimiento. Almacenamiento, transporte, posesión, comercio, distribución o alteración ilegal de estos materiales.

Además, las penas aumentan hasta 50% si se comete el ilícito o fue trabajador, proveedor o contratista de la industria petrolera o servidor público.

La creación de tomas clandestinas pueden provocar fugas, explosiones y daños ambientales severos.

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