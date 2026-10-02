¿Vas a sacar el coche este viernes 2 de octubre? Ojo, porque antes de arrancar y aventarte el tráfico de la CDMX hay que revisar un pequeño detalle: tu placa podría mandarte directo a dejar el auto estacionado.

El Hoy No Circula tendrá restricciones para ciertos vehículos, así que checa el engomado y la terminación de tu placa antes de salir.

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¿Qué autos no circulan el viernes 2 de octubre?

Este viernes, el Hoy No Circula aplica para los vehículos que tengan:

Engomado: azul

Terminación de placas: 9 y 0

Holograma: 1 y 2

La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos sí pueden circular este viernes?

Los vehículos con holograma 00 y 0 pueden circular bajo el programa ordinario, al igual que los automóviles eléctricos e híbridos, siempre que no se active una contingencia ambiental con restricciones adicionales.

También existen otras excepciones contempladas por el programa, como algunas motocicletas, vehículos de emergencia y unidades con permisos o condiciones específicas.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en las 16 alcaldías de CDMX y en los municipios del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

Además, desde 2025 el esquema de restricción se extendió al Valle de Toluca y al Valle de Santiago Tianguistenco.

Multas y sanciones por desobedecer el Hoy No Circula

Si tu auto tiene restricción y aun así decides circular, la multa puede pegarle duro a la cartera; en CDMX, incumplir el Hoy No Circula se sanciona con entre 20 y 30 UMA, es decir, de $2,346.20 a $3,519.30 pesos.

En el Estado de México, circular en un día restringido contempla una multa de 20 UMA, equivalente a $2,346.20 pesos, además, algunas infracciones relacionadas con el programa pueden implicar la remisión del vehículo al corralón.

Así que ya sabes, antes de arrancar este viernes, revisa tu placa, porque una vuelta en el coche puede terminar en una vuelta pero por el corralón y con varios miles de pesos menos.

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