Suspenden en Querétaro los pagos con tarjeta a bordo del Qrobus: la medida regirá hasta el 7 de octubre

La red de movilidad de Querétaro vive una etapa de cambios constantes, con proyectos como el Tren México-Querétaro, que ya suma un avance de 30.38%, pensado para conectar mejor la región. En medio de ese contexto, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro confirma que los pagos con tarjeta bancaria a bordo de las unidades del Qrobús se suspenden de forma temporal. La pausa aplica solo a quien paga de forma directa dentro del camión, por lo que conviene revisar las formas de pago disponibles antes de salir de casa.

De acuerdo con el comunicado de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), “durante una semana no será posible realizar pagos con tarjeta bancaria directamente a bordo de las unidades” del sistema Qrobús. El organismo, encargado de operar y vigilar el transporte público en la capital del estado, atribuye la medida a trabajos de mantenimiento en los validadores que procesan los cobros electrónicos.

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¿Por qué el Qrobús suspende los pagos con tarjeta bancaria?

El motivo detrás de la medida no tiene relación con fallas masivas ni con un recorte de rutas, sino con una revisión técnica programada. Según el comunicado oficial, la suspensión busca garantizar el correcto funcionamiento de los equipos que leen las tarjetas de débito y crédito en cada unidad. Es la misma autoridad que, apenas días atrás, confirmó una multa que ya aplica aunque el conductor sí traiga puesto el cinturón de seguridad, lo que confirma que la vigilancia sobre el transporte y el tránsito en el estado se mantiene activa durante estas semanas.

Los validadores son los dispositivos instalados en la puerta de abordaje que leen el chip de proximidad de las tarjetas bancarias desde 2024, cuando el sistema sumó esa opción de pago. Con el uso constante, el equipo requiere ajustes periódicos para evitar fallas en el cobro, dobles cargos o lecturas incorrectas que afecten tanto a los usuarios como a la operación de las rutas.

La suspensión corre del martes 30 de septiembre al miércoles 7 de octubre, un periodo de ocho días en el que ningún camión del sistema recibirá pagos directos con tarjeta de débito o crédito. El organismo adelanta que el servicio vuelve a operar con normalidad el jueves 8 de octubre, una vez concluidos los trabajos en todas las unidades registradas.

¿Cómo pagar el pasaje del Qrobús mientras dura la suspensión?

Durante los ocho días que dura la pausa, el sistema no deja de funcionar: solo cambia la forma en que los usuarios cubren su pasaje. La tarjeta prepago Qrobús, la que se recarga con saldo en los puntos autorizados, sigue activa sin ningún cambio y es la opción que recomienda la propia agencia para evitar contratiempos en la fila de abordaje.

También queda disponible la tarjeta digital que vive dentro de la aplicación móvil del sistema, además de los bonos Qrobús (los paquetes de viajes prepagados que varios usuarios ya utilizan a diario) y el boleto sencillo, que se paga en efectivo directamente al chofer o en los módulos de venta. Entre las alternativas que sí funcionan durante la suspensión se incluyen:

Tarjeta prepago Qrobús con saldo cargado

Tarjeta digital desde la aplicación móvil

Bonos Qrobús (paquetes de viajes)

Boleto sencillo en efectivo

Quien dependa exclusivamente de su tarjeta bancaria conviene que cargue saldo a una tarjeta prepago o descargue la aplicación antes de salir de casa, sobre todo en municipios donde los puntos de recarga son limitados. Mientras el estado resuelve estos ajustes técnicos en el transporte, otras áreas de movilidad también enfrentan su propio reto de capacidad, como ocurre en el aeropuerto de Querétaro, que se siente lleno aunque su pista opera a la mitad de su capacidad.

Si usas el Qrobús a diario, la recomendación práctica es simple: carga saldo a tu tarjeta prepago o revisa la aplicación móvil antes del próximo viaje, y evita depender solo de la tarjeta bancaria hasta el jueves 8 de octubre.

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