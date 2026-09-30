Guanajuato es el estado del que más gente se fue al extranjero en 5 años

De acuerdo con el conteo más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Guanajuato se colocó como la entidad con mayor proporción de salidas hacia otros países, un dato que retrata la profundidad del fenómeno en el Bajío mexicano, una región que también concentra otros indicadores demográficos que el INEGI revisó este mes.

La medición forma parte de la Encuesta Intercensal que el organismo levanta cada cinco años para actualizar el panorama poblacional del país. El boletín 2025, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reporta que entre octubre de 2020 y octubre de 2025 emigraron de México hacia otro país casi 1.3 millones de personas, cifra que rebasa a la registrada en el quinquenio previo.

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¿Por qué Guanajuato encabeza la salida de migrantes al extranjero?

Guanajuato se posicionó como el primer lugar nacional de origen de emigrantes internacionales, con el 7.5% del total registrado en el periodo. La cifra coloca a la entidad por encima de cualquier otro estado del país en este indicador específico, un liderazgo que se mantiene desde mediciones anteriores del organismo.

El patrón migratorio en la entidad no es reciente. Guanajuato figura entre los estados con mayor tradición migratoria hacia Estados Unidos desde hace varias décadas, un factor que las autoridades estatales atribuyen a redes familiares y comunitarias ya consolidadas en el país vecino.

El perfil de quienes salen de la entidad, y del país en general, tiene un sesgo claro. Según el dato reportado por el organismo, el 70.4% de los emigrantes son hombres, mientras que el grupo de edad más numeroso corresponde a jóvenes de entre 20 y 29 años, que representan el 42% del total nacional.

migrar Guanajuato encabeza la lista nacional con el 7.5% del total de emigrantes internacionales. (Freepik)

Ese perfil demográfico coincide con el de la población económicamente activa que busca empleo fuera del país. El propio INEGI documentó semanas atrás otros cambios relevantes en la estructura poblacional de México, lo que refuerza la idea de un país que envejece mientras exporta fuerza laboral joven.

¿Qué otros estados concentran la migración internacional mexicana?

Detrás de Guanajuato aparecen otras cuatro entidades que, en conjunto, completan cerca de un tercio de la migración internacional del país. El listado oficial coloca a Michoacán en segundo lugar, con el 6.8% del total de emigrantes registrados en el periodo.

Le siguen Veracruz, con el 6.4%; Puebla, con el 6.2%, y el Estado de México, con el 6.1% del total nacional. Estos cinco estados forman el siguiente ranking según el porcentaje de origen de los emigrantes:

Guanajuato - 7.5%

Michoacán - 6.8%

Veracruz - 6.4%

Puebla - 6.2%

Estado de México - 6.1%

La distribución geográfica confirma un patrón histórico. La mayoría de estas entidades pertenece a regiones con expulsión demográfica de larga data, donde la migración hacia el extranjero funciona como una válvula de escape frente a la falta de oportunidades laborales locales.

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