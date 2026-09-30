Mientras Baja California y Chiapas tienen la tasa de nacimientos más alta de México, este el sorprendente lugar que ocupa Querétaro

De acuerdo con el corte más reciente de nacimientos registrados en el país, Baja California y Chiapas concentran los volúmenes más altos de bebés inscritos y encabezan la lista nacional sin competencia. En ese comparativo aparece Querétaro, cuyo acelerado crecimiento urbano ya presiona los recursos locales, como advierte el reporte sobre Tequisquiapan y su acuífero en números rojos. Sin embargo, la tasa de nacimientos en Querétaro lo coloca en un sitio dentro del mapa de la natalidad en México durante 2025 muy distinto al que sugiere esa expansión.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía documenta este panorama en su Estadística de Nacimientos Registrados de 2025. El organismo confirma que Baja California suma 86.6 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 49 años, la cifra más alta del país, y Chiapas la sigue de cerca con 83.9.

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¿Qué lugar ocupa Querétaro en la tasa de nacimientos de México?

Querétaro se ubica en la posición 27 del ranking nacional, con 39.3 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, una cifra que queda por debajo del promedio nacional de 47.7. El dato contrasta con la imagen de un estado en plena expansión industrial y con llegada constante de nuevos residentes.

El promedio nacional de 47.7 nacimientos por cada mil mujeres marca la referencia para medir a las 32 entidades del país. Estados como la Ciudad de México, con 31.1, y el Estado de México, con 36.1, registran cifras todavía menores a la de Querétaro, mientras que Yucatán reporta 35.9. El panorama demográfico nacional a la baja se repite en buena parte del centro del país.

El crecimiento poblacional de Querétaro responde más a la llegada de nuevos habitantes por motivos laborales que al aumento de nacimientos, un fenómeno que ya se siente en su infraestructura. Un ejemplo es el aeropuerto local, que se siente lleno pese a operar apenas a la mitad de su capacidad, según el reporte sobre el aeropuerto de Querétaro y su pista a la mitad.

Querétaro se ubica en el lugar 27 del país, con 39.3 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil. (Crédito:Pexels/@Vidal Balielo Jr)

¿Por qué Baja California y Chiapas encabezan la natalidad en México?

Baja California combina una población joven con fuerte migración laboral hacia la frontera, lo que eleva el número de nacimientos registrados cada año. La entidad recibe familias completas que llegan en busca de empleo en la industria maquiladora, y buena parte de esos hogares tiene hijos en edad reproductiva.

Chiapas, en cambio, mantiene una tasa de fecundidad históricamente alta vinculada a factores culturales, rurales y de acceso limitado a métodos anticonceptivos en varias regiones. El estado concentra a una proporción importante de madres jóvenes, un patrón que el propio INEGI documenta año con año en sus reportes de estadísticas vitales por entidad.

El contraste entre ambos extremos, el más alto y el más bajo, retrata la diversidad demográfica del país. Mientras Baja California y Chiapas crecen por distintos motivos, entidades como Querétaro muestran que el desarrollo económico no siempre implica más nacimientos, sino más bien cambios en la edad promedio para formar una familia.

Para las familias que buscan planear su futuro en la entidad, conviene dar seguimiento a los próximos reportes del INEGI y a los programas estatales de apoyo a la vivienda y el empleo, que también influyen en la decisión de tener hijos.

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