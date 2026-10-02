Real del Monte a 2 horas de CDMX: el Festival del Paste 2026 es del 9 al 11 de octubre y así llegas en autobús directo

Real del Monte, Pueblo Mágico de Hidalgo ubicado a 117 kilómetros de la Ciudad de México, celebrará la 18ª edición del Festival Internacional del Paste del viernes 9 al domingo 11 de octubre de 2026. Si viajas en transporte público, Estrella Blanca ofrece una corrida directa desde la Central del Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero, que sale a las 7:00 horas y llega cerca de las 9:00; en auto, el trayecto toma entre dos y dos horas y media, según el tráfico, por lo que debes tomar en cuenta estos detalles si planeas una escapada turística.

Cabe destacar que el Decreto Número 354-LXVI, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 2 de octubre de 2025, declara “el segundo fin de semana del mes de octubre de cada año, como fecha oficial reconocida para la celebración del ‘Festival Internacional del Paste’ en Mineral del Monte, Estado de Hidalgo”.

En tanto, la corrida directa opera únicamente sábados y domingos, por lo que el viernes 9 la alternativa es viajar a Pachuca y continuar a Real del Monte en transporte local, un tramo de unos 20 minutos. Antes de comprar tu boleto, consulta la tarifa vigente y el horario de regreso en el sitio oficial de la línea.

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¿Qué actividades habrá en el Festival del Paste 2026 de Real del Monte?

El Consejo Regulador del Patrimonio Cultural Real del Monte-Cornwall (COREPAC) organiza este festival, que se realiza desde 2009 en honor a los mineros de Cornualles que llevaron el paste a la región.

Real del Monte Real del Monte es un Pueblo Mágico de Hidalgo con pasado minero e influencia inglesa. (pueblosmagicos.mexicodesconocido.com.mx/)

Lo que incluye el programa:

El paste más grande del mundo: su elaboración es una de las actividades centrales de cada edición.

Gastronomía: degustaciones de pastes tradicionales e innovadores, además de concursos gastronómicos.

Cultura: presentaciones musicales, espectáculos de danza y exhibición de artesanías.

Recorridos: rutas sobre la historia minera y carreras recreativas.

¿Cuánto cuesta entrar a la Mina de Acosta durante el Festival del Paste?

En el marco de las ofertas turísticas de Pueblos Mágicos, el Museo de Sitio Mina de Acosta abre de miércoles a lunes, de 9:30 a 17:30 horas, por lo que estará disponible los tres días del festival, según el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura (actualizado al 7 de agosto de 2026).

Tarifas y recorrido:

Entrada general: 120 pesos.

Tarifa reducida: 100 pesos para niños, estudiantes, maestros y personas de la tercera edad con credencial vigente.

Experiencia: recorrido de más de 400 metros por el socavón, hasta 170 metros de profundidad, guiado sin costo extra por exmineros.

¿Qué operativo habrá en Real del Monte por el Festival del Paste?

El alcalde de Mineral del Monte, nombre oficial del municipio, Edmundo Méndez Tejeda, informó que Seguridad Pública y Protección Civil concentrarán personal para atender la afluencia de visitantes y posibles emergencias.

Así, la medida para automovilistas implicará una patrulla que acompañe a los automovilistas durante el descenso por el Corredor de la Montaña. Si eliges el autobús, llega con tiempo a la Central del Norte para no perder la única corrida del día.

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