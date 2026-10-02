Ver 17 elefantes rescatados de Namibia sin caminar: el safari a 2 horas y media de CDMX donde con tu credencial INAPAM pagas la mitad

Una jirafa puede acercarse a la ventana mientras avanzas, los rinocerontes aparecen a pocos metros y, más adelante, los elefantes recorren grandes espacios abiertos. Esa es parte de la experiencia de Africam Safari, en Puebla, donde el recorrido principal se hace desde el automóvil y sin necesidad de pasar horas caminando.

El parque reúne más de 5 mil animales de alrededor de 450 especies. Además, para los adultos mayores hay otro atractivo: según su sitio oficial, la entrada general cuesta $458 pesos, mientras que el boleto Adulto INAPAM vale $229 pesos, prácticamente la mitad.

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De Namibia a Puebla: la historia detrás de sus elefantes

De acuerdo con el mismo parque, todo comenzó en 2012, cuando nueve elefantes procedentes de Namibia llegaron a Africam Safari después de quedar huérfanos por la caza ilegal. Con los años, la familia creció hasta alcanzar 17 ejemplares.

Hoy, el propio parque presenta a este grupo como la familia de elefantes más grande de América, una de las historias de conservación que distinguen al recinto poblano.

Pero el recorrido va mucho más allá de los elefantes. A medida que el vehículo avanza, cambian el paisaje y las especies: aparecen jirafas, leones, rinocerontes, antílopes y otros animales en distintas zonas del safari.

Un safari que puedes recorrer desde el auto

Según Africam Safari, el circuito principal dura aproximadamente una hora y media, incluye dos descansos y forma parte del boleto de entrada.

Al terminar, quienes quieran continuar pueden visitar la Zona de Aventuras, que sí se recorre a pie y también está incluida en el acceso. Ahí hay restaurantes y otras actividades para completar la visita.

Los fines de semana, además, el parque ofrece pláticas sobre elefantes y el ciclo de las mariposas. También cuenta con experiencias especiales para acercarse de manera supervisada a jirafas, elefantes, rinocerontes y otras especies, aunque estas tienen costo adicional.

Por seguridad de visitantes y animales, no se permite entrar al circuito en autos descapotables, con techo de lona, vidrios rotos o puertas que no funcionen correctamente.

¿Cuánto pagas con la credencial INAPAM?

La tarifa oficial para 2026 es de $229 pesos con INAPAM, frente a los $458 pesos del boleto general para adultos.

Si compras la entrada en línea el boleto tiene una vigencia de 30 días a partir de la compra, así que conviene tomar en cuenta la fecha de visita y llevar la credencial INAPAM vigente.

Africam Safari abre los 365 días del año. La taquilla funciona de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados y domingos de 9:00 a 17:00 horas. En caso de dudas, el parque también publica el teléfono (222) 281 7000.

Cómo llegar desde CDMX

Desde la Ciudad de México, el viaje en automóvil ronda las dos horas y media, aunque el tiempo puede variar por el tráfico en la autopista México-Puebla.

Si prefieres autobús, ADO conecta CDMX con la CAPU de Puebla y mantiene un 50% de descuento con INAPAM, limitado a dos lugares por autobús en corridas normales y sujeto a disponibilidad.

Una vez en Puebla, Estrella Roja ofrece salidas hacia Africam Safari desde la CAPU y el Zócalo. Algunos paquetes incluyen transporte redondo, entrada al parque, recorrido guiado y seguro de viajero.

Así, el plan permite pasar buena parte del día entre jirafas, rinocerontes y elefantes sin dejar el auto y aprovechar un importante descuento con credencial INAPAM.

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