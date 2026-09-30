¿Usas la Línea 3 del Metrobús? Estas son las 5 estaciones que cerrarán por etapas hasta finales de octubre

Una intervención de accesibilidad cambiará la rutina de miles de pasajeros que cruzan a diario el centro y el norte de la capital. Metrobús CDMX confirmó el cierre de estaciones de la Línea 3 en cinco puntos de la ruta, con fechas escalonadas por etapas que van de finales de septiembre a finales de octubre de 2026.

La dependencia explica que los trabajos forman parte de un programa de rehabilitación de guías táctiles que suma más de 1,200 metros lineales en las líneas 1, 2 y 3, pensado para garantizar el desplazamiento seguro de personas con discapacidad visual.

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¿Qué estaciones de la Línea 3 del Metrobús cerrarán y en qué fechas?

La lista de estaciones afectadas incluye a Balderas, Juárez, Hidalgo, Mina y Guerrero, todas ubicadas sobre el corredor que corre de Tenayuca a Pueblo de Santa Cruz Atoyac. Balderas fue la primera en cerrar, el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre, como parte del arranque del programa de mantenimiento.

Después de Balderas, la estación Juárez cerrará el 3 y 4 de octubre, seguida de Hidalgo el 10 y 11 del mismo mes. La estación Mina tendrá su turno el 17 y 18 de octubre, mientras Guerrero cierra el fin de semana del 24 y 25 de octubre, la última etapa del calendario.

Cada estación permanece fuera de servicio únicamente durante el fin de semana programado, por lo que el servicio de transporte se reanudará con normalidad entre semana. El motivo detrás de los cierres es el mismo en los cinco casos: renovar el piso y la guía táctil que utilizan las personas con discapacidad visual para desplazarse con seguridad.

🗞️ Metrobús rehabilitará más de 1,200 metros lineales de guía táctil y 114 tapas de registro en las Líneas 1, 2 y 6 pic.twitter.com/5UXnmxZ35q — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) September 25, 2026

¿Qué alternativas de transporte hay durante los cierres de la Línea 3 del Metrobús?

Para los usuarios que dependen de las estaciones cerradas, la recomendación oficial es utilizar la Línea 3 del Metro, que corre de forma paralela y conecta puntos similares del centro y el norte de la ciudad. Esta opción resulta la más directa para quienes buscan evitar rodeos innecesarios durante el fin de semana de la intervención.

Otra alternativa es la Línea 1 del Metrobús, que circula sobre avenida Insurgentes y permite conectar con distintos puntos del corredor afectado mediante transbordo. Quienes prefieren evitar el Metro pueden recurrir a esta ruta como opción de respaldo inmediato, aunque implica caminar algunas cuadras adicionales según la estación de origen.

El Trolebús también forma parte de las opciones sugeridas por la dependencia, en específico las líneas 1 y 2, que operan sobre Eje Central y Eje 4 Sur, respectivamente. Este servicio complementa el panorama diario de movilidad para las líneas del Metro y el Metrobús capitalino, y representa una ruta adicional para quienes buscan evitar aglomeraciones.

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