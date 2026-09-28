Baja California Sur busca abrir nuevas oportunidades laborales para adultos mayores con esta iniciativa

Encontrar trabajo después de los 60 años puede volverse más complicado, incluso para quienes todavía quieren y pueden mantenerse activos o necesitan generar ingresos. Ante este panorama, el Congreso de Baja California Sur dio un primer paso para abrir nuevas oportunidades al aprobar un llamado para crear una feria de empleo dirigida a personas adultas mayores.

La propuesta avanzó el 22 de septiembre de 2026 y ahora está en manos de la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social estatal y del Sistema Estatal DIF. Ambas dependencias tendrían que coordinarse para definir cómo podría ponerse en marcha esta iniciativa.

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¿Ya habrá una feria de empleo para adultos mayores en BCS?

Lo que aprobó el Congreso es un exhorto para que las autoridades estatales organicen la feria. Es decir, todavía no existe una convocatoria con fecha, sede, empresas participantes o número de vacantes.

A partir de aquí, el avance dependerá de las acciones que emprendan las dependencias involucradas. Si la iniciativa se concreta, la intención es abrir un espacio dirigido especialmente a quienes, después de los 60 años, buscan reincorporarse al mercado laboral o continuar generando ingresos.

¿Por qué buscan abrir más oportunidades laborales después de los 60?

La propuesta fue impulsada por la diputada Dalia Verónica Collins Mendoza, quien señaló que en Baja California Sur los adultos mayores enfrentan menos oportunidades de empleo, además de retos como enfermedades crónicas, aislamiento, largas distancias entre comunidades y dificultades para adaptarse a nuevas tecnologías.

También destacó que muchas siguen teniendo un papel activo dentro de sus familias. Durante su intervención también citó un estudio publicado en SciELO México sobre problemas como depresión, ansiedad y soledad por lo que planteó impulsar no solo la reinserción laboral, sino también medidas de cuidado y apoyo emocional.

La Paz y Los Cabos concentran a la mayoría de los adultos mayores

La cantidad de personas que integran este grupo permite dimensionar el alcance que podría tener una feria especializada. De acuerdo con datos de INEGI de 2020 citados por el Congreso estatal, Baja California Sur tenía 70 mil 582 personas de 60 años o más.

La mayor concentración estaba en dos municipios: 46.2% vivía en Los Cabos y 35.7% en La Paz. En conjunto, ambas localidades reunían 81.9% de la población adulta mayor registrada en el estado.

Las ferias de empleo ya han incluido a adultos mayores

La idea de acercar vacantes a este sector tiene antecedentes recientes a nivel nacional. En junio de 2026, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó la Feria Nacional de Empleo para la Diversidad e Inclusión Laboral, donde los adultos mayores formaron parte de los grupos considerados con mayores barreras para incorporarse a una actividad productiva.

En esa estrategia participaron 1,205 empleadores y se pusieron a disposición 23 mil 480 ofertas de trabajo formal, además de talleres y servicios de orientación laboral.

Si buscas trabajo ahora, existe otra opción con INAPAM

Mientras se define si la feria de Baja California Sur llegará a realizarse, las personas de 60 años o más pueden recurrir al servicio de Vinculación Productiva del INAPAM, que busca acercarlas a oportunidades laborales de acuerdo con su experiencia, oficio o profesión.

Para ingresar al servicio se solicita acudir a un módulo de Vinculación Productiva y presentar credencial INAPAM o alguna identificación oficial con fotografía, además de CURP. El proceso incluye una solicitud y una entrevista para conocer el perfil de la persona interesada.

Quienes estén pendientes de la feria estatal todavía tendrán que esperar una convocatoria oficial. Por ahora, el acuerdo del Congreso abre la posibilidad de crearla, pero aún no define cuándo ni dónde podría realizarse.

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