Así funcionará el padrón de infractores por maltrato animal; obligaciones de dueños de mascotas

La Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales contempla sanciones administrativas y obligaciones para garantizar que los animales no sufran maltrato o crueldad, te decimos en qué consiste el padrón de infractores y las obligaciones de los dueños de mascotas.

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¿Cómo funcionará el padrón de infractores por maltrato animal?

De acuerdo con el dictamen se tiene previsto que las personas que maltraten animales estén inscritas durante un año y hasta cinco años en un padrón de infractores.

Este periodo podría reducirse a la mitad si hay reparación del daño, es decir que pague por la atención veterinaria, medicamentos, cirugías y rehabilitación física o conductual, además de los gastos de atención proporcionada por hospitales públicos, rescatistas y organizaciones.

Pero una vez que estén en este padrón no podrán recibir apoyos públicos destinados al cuidado, protección o bienestar animal.

¿Cuáles serán las obligaciones de los cuidadores de animales?

Todas las personas que tengan animales bajo su cuidado, posesión, resguardo, tutela o administración estarán obligadas a brindarles una buena calidad de vida, entre los deberes están:

Agua y alimentación suficientes en recipientes limpios

Revisiones veterinarias periódicas y realizar vacunación, desparasitación y tratamiento de enfermedades

Atención médica cuando sea necesaria y atención especializada en comportamiento

Alojamiento con base en las necesidades de la especie

Estímulos físicos, mentales y sociales apropiados

Medidas para prevenir escapes y riesgos para personas

Evitar causar dolor, ansiedad o estrés

Responsabilidad por los daños ocasionados a terceros conforme la legislación

Cabe mencionar que esta propuesta será revisada por la Cámara de Diputados y se votará, así que una vez que sea apruebe será una ley. Con ello se busca reconocer a los animales como seres sintientes y sujetos de cuidado. Se plantean estándares nacionales y se atribuyen responsabilidades entre los distintos órdenes de gobierno.

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