Es oficial: nueva carretera alterna a la México-Querétaro arranca en noviembre y le quitará hasta una hora de viaje a San Juan del Río

Los viajes entre el Valle de México y el Bajío tendrán otra opción a partir de 2030: la carretera alterna a la México-Querétaro, un proyecto federal de 81 kilómetros que irá del Arco Norte a San Juan del Río y que permitirá reducir hasta una hora el tiempo de recorrido.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por dónde pasará la ruta alterna México-Querétaro de la SICT?

La nueva vía cruzará el Estado de México, Hidalgo y Querétaro con un diseño de vía rápida de cuatro carriles y 23 metros de ancho. Por esa característica, el proyecto encaja en el artículo 2, fracción I, inciso b, de la misma ley federal, que considera como caminos federales aquellos que comunican a dos o más estados.

El proyecto técnico contempla 50 pasos inferiores vehiculares, tres pasos superiores vehiculares y dos pasos superiores ferroviarios en esta carretera. A esa lista se suman 10 puentes, cinco viaductos y cuatro entronques, piezas que permitirán el cruce con otras vialidades y vías férreas de la región.

El trazado nuevo no sustituirá a la carretera federal 57, la principal conexión entre el Valle de México, el Bajío y el norte del país. En paralelo, la SICT informó que la Ruta 57 sumará dos carriles en varios tramos desde la Ciudad de México hasta Matehuala, con esquemas de inversión mixta con los gobiernos estatales.

El trazado cruzará el Estado de México, Hidalgo y Querétaro. (Pixabay)

¿Cuándo estará lista la nueva carretera y cuánto costará?

El calendario oficial marca noviembre de 2026 como inicio de la carretera alterna a la México-Querétaro y abril de 2030 como fecha de conclusión, un periodo de tres años y cinco meses. Esto significa que, durante ese lapso, los viajeros mantendrán la autopista actual como opción principal para llegar a Querétaro.

La reducción de hasta 60 minutos de recorrido es, por ahora, una estimación del gobierno federal que sólo podrá comprobarse con la vía en operación. El beneficio aplicará para el tránsito entre el centro del país y San Juan del Río, uno de los polos industriales más activos de Querétaro.

El programa incluye 18 vías: cuatro concluidas, 10 en proceso y cuatro por iniciar. Entre las obras en marcha figuran Zitácuaro-Maravatío, Uruapan-Nueva Italia y Armería-Manzanillo, además de Atizapán-Atlacomulco y La Mancha-Laguna Verde.

Si viajas con frecuencia entre la capital y Querétaro, planifica tus traslados por la México-Querétaro y consulta los avisos de Capufe antes de salir, ya que la nueva vía aún no inicia obras. Da seguimiento al avance de la ruta en los canales oficiales de la SICT.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.