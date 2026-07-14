Si pagas el predial puntual en Corregidora, tienes un seguro activo que la mayoría de propietarios nunca ha reclamado: esto es lo que cubre y cómo activarlo

Los propietarios en el estado de Querétaro cumplen cada año con el pago de sus impuestos sin conocer un beneficio que forma parte del trámite municipal. El ayuntamiento de Corregidora confirma la existencia de un respaldo activo para quienes pagan a tiempo, aunque la mayoría nunca reclama este beneficio ante algún percance.

La dependencia de Tesorería y Finanzas señala que el programa protege el patrimonio familiar frente a imprevistos comunes en la vida diaria, sin costo adicional para el contribuyente. El respaldo incluye distintos rubros de protección, aunque el municipio pide seguir un proceso específico para activarlo ante cualquier eventualidad.

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¿Qué cubre el seguro predial de Corregidora y quién puede acceder a él?

El programa aplica para las y los propietarios que pagan su impuesto predial de forma anticipada y en una sola exhibición anual, durante enero o febrero. El municipio confirma que el trámite no exige ningún papeleo adicional para activar la cobertura, ya que queda vinculada de forma automática al recibo de pago.

El respaldo abarca distintos frentes del patrimonio familiar y del entorno cercano al contribuyente. A continuación, el detalle completo de lo que incluye la póliza del seguro predial:

Lo que cubre el seguro predial de Corregidora:

Daños a la vivienda por incendio, robo o inundación

Afectaciones al local o negocio del contribuyente

Daños al vehículo ocasionados por baches dentro del municipio

Protección para mascotas domésticas

Acompañamiento de un ajustador durante todo el trámite del siniestro

El respaldo no representa ningún costo extra para la ciudadanía, ya que forma parte de los beneficios del pago puntual. Las condiciones generales y la vigencia de la póliza se consultan en el portal oficial del programa, donde también se puede descargar el documento completo.

El seguro predial de Corregidora cubre vivienda, comercio, mascotas y baches. (Predial Seguros)

¿Cómo reclamar el seguro predial en Corregidora si ocurre un siniestro?

Si un propietario de Corregidora sufre una afectación cubierta por la póliza, el primer paso es llamar directamente a AXA Seguros. La aseguradora solicita los datos básicos del asegurado y asigna un número de reporte para dar seguimiento al caso.

Con ese número de reporte, el contribuyente debe comunicarse con la línea municipal y un ajustador de la aseguradora da seguimiento personalizado al expediente y, si el caso lo permite, la valuación se realiza por videollamada.

El ajustador toma fotos y videos del siniestro durante la videollamada, como parte del proceso de valuación del daño. La póliza completa queda disponible en el sitio oficial predialseguro.com, donde el contribuyente confirma los alcances exactos de su cobertura.

Pasos para reclamar el seguro predial en Corregidora:

Llama al 800 900 12 92 de AXA Seguros y obtén tu número de reporte

Comunícate al 442 209 6000, extensión 6031 o 7588, para dar seguimiento en el municipio

Espera el contacto del ajustador asignado a tu caso

Participa en la valuación por videollamada si tu caso lo requiere

Descarga tu póliza en predialseguro.com para conocer las condiciones exactas

Si pagaste tu predial a tiempo en Corregidora y no conocías este beneficio, verifica tu cobertura antes del imprevisto. Guarda los números de contacto clave de la aseguradora y del municipio para actuar rápido ante cualquier eventualidad.

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