Huracán “Rachel” sube a categoría 2 y provoca lluvias fuertes en cuatro estados

Rachel se localizó durante la madrugada a unos 390 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 395 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur; se desplaza hacia el oeste-noroeste a 9 km/h.

Para este jueves se pronostican lluvias de 50 a 75 milímetros en el sur de Baja California Sur, centro y sur de Sinaloa, Nayarit y oeste de Jalisco, además de vientos y oleaje elevado en las costas de estas entidades.

El pronóstico contempla oleaje de 4 a 6 metros en el sur de Baja California Sur y de 3 a 4 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco; las autoridades pidieron extremar precauciones, incluida la navegación marítima.