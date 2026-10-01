Choque múltiple en la México-Pachuca con pipa hoy 1 de octubre deja un muerto y la circulación paralizada

Al menos una persona murió tras un choque múltiple en la autopista México-Pachuca, a la altura del punto conocido como El Frontón, en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex) con dirección hacia la Ciudad de México (CDMX).

La vialidad, que es una de las más importantes del país, está completamente paralizada en dicho tramo desde las 7:00 de la mañana, lo que ya provoca filas kilométricas.

🚨🚛 #AlertaADN | Choque múltiple en la México-Pachuca



El accidente ocurrió a la altura de El Frontón, en Ecatepec, con dirección a CDMX. Una persona murió en el lugar



⚠️ El reporte de Sergio Espinosa (@Sergio_Spinoza) pic.twitter.com/2cvPyZqGxO — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 1, 2026

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¿Qué se sabe del accidente en la México-Pachuca?

Hasta el momento, no se han informado oficialmente las causas del accidente, la identidad de la persona fallecida o el número de personas lesionadas, pero el accidente ya provoca afectaciones vehiculares graves.

Cuerpos de emergencia y autoridades realizan las labores correspondientes y mantienen presencia en la zona.

¿Qué pasó con el conductor de la pipa?

Según los primeros reportes, el conductor de la pipa habría provocado el fatal accidente. El pipero abandonó la unidad y saltó el muro de contención en la México-Pachuca, por lo que cuando llegó la Policía, ya no lo encontraron.

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