Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Inundaciones en CDMX y Edomex arrastran autos, árboles y provocan caos hoy 30 de septiembre | VIDEOS
/México/Nota

Vuelca tractocamión de seis ejes en la autopista Guadalajara-Colima; bloqueos paralizan circulación hoy

La circulación está cerrada en la autopista Guadalajara-Colima; servicios de emergencia atienden accidentes hoy

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

La circulación nuevamente está seriamente afectada en varias carreteras hoy jueves de 1 de octubre debido a aparatosos accidentes como choques y volcaduras, por lo que en adn Noticias te decimos qué caminos y autopistas debes evitar, o en su caso, salir con mayor tiempo de anticipación.

Servicios de emergencia y de la Guardia Nacional ya se encuentran en la mayoría de estos accidentes y nuevamente hacen un llamado a los conductores a extremar precauciones al salir a carretera, ya que los choques suelen cobrar muchas vidas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿En qué carreteras se registran bloqueos hoy?

Autopista La Carbonera-Puerto México

Se registra carga vehicular en la plaza de cobro Los Chorros, de la autopista Lar Carbonera, en dirección La Carbonera, sin que se reporten accidentes.

Autopista Tehuacán-Oaxaca

Hay presencia de manifestante en la autopista Tehuacán-Oaxaca, a la altura de la caseta Huitzo, sin cierre a la circulación.

Autopista Guadalajara-Colima

Hay cierre de circulación a la altura del kilómetro 139 de la autopista Guadalajara-Colima, dirección Colima, después de que volcara un tractocamión de seis ejes.

Autopista México-Puebla

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Puebla, cerca del kilómetro 52, tras un choque contra un muro central.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO