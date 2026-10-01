Vuelca tractocamión de seis ejes en la autopista Guadalajara-Colima; bloqueos paralizan circulación hoy

La circulación nuevamente está seriamente afectada en varias carreteras hoy jueves de 1 de octubre debido a aparatosos accidentes como choques y volcaduras, por lo que en adn Noticias te decimos qué caminos y autopistas debes evitar, o en su caso, salir con mayor tiempo de anticipación.

Servicios de emergencia y de la Guardia Nacional ya se encuentran en la mayoría de estos accidentes y nuevamente hacen un llamado a los conductores a extremar precauciones al salir a carretera, ya que los choques suelen cobrar muchas vidas.

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¿En qué carreteras se registran bloqueos hoy?

Autopista La Carbonera-Puerto México

Se registra carga vehicular en la plaza de cobro Los Chorros, de la autopista Lar Carbonera, en dirección La Carbonera, sin que se reporten accidentes.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista La Carbonera - Puerto México, Plaza de Cobro Los Chorros. Carga vehicular en dirección La Carbonera, sin reporte de incidente. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) October 1, 2026

Autopista Tehuacán-Oaxaca

Hay presencia de manifestante en la autopista Tehuacán-Oaxaca, a la altura de la caseta Huitzo, sin cierre a la circulación.

⚠️ PRESENCIA DE MANIFESTANTES ⚠️

Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Huitzo. Presencia de manifestantes en ambos sentidos, sin cierre a la circulación. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) October 1, 2026

Autopista Guadalajara-Colima

Hay cierre de circulación a la altura del kilómetro 139 de la autopista Guadalajara-Colima, dirección Colima, después de que volcara un tractocamión de seis ejes.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Guadalajara - Colima, km 139, dirección Colima. Cierre a la circulación por atención de volcadura de tracto camión de 6 ejes.



Toma tus precauciones. Para más información llama al 0️⃣7️⃣4️⃣.



Consulta la ubicación aquí: https://t.co/ipSCvqKxag — CAPUFE (@CAPUFE) October 1, 2026

Autopista México-Puebla

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Puebla, cerca del kilómetro 52, tras un choque contra un muro central.

🟠CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN🟠#AutMéxicoPuebla, km 52. Reducción de carriles en ambos sentidos por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) October 1, 2026

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