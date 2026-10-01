Vuelca tractocamión de seis ejes en la autopista Guadalajara-Colima; bloqueos paralizan circulación hoy

La circulación nuevamente está seriamente afectada en varias carreteras hoy jueves de 1 de octubre debido a aparatosos accidentes como choques y volcaduras, por lo que en adn Noticias te decimos qué caminos y autopistas debes evitar, o en su caso, salir con mayor tiempo de anticipación.
Servicios de emergencia y de la Guardia Nacional ya se encuentran en la mayoría de estos accidentes y nuevamente hacen un llamado a los conductores a extremar precauciones al salir a carretera, ya que los choques suelen cobrar muchas vidas.
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¿En qué carreteras se registran bloqueos hoy?
Autopista La Carbonera-Puerto México
Se registra carga vehicular en la plaza de cobro Los Chorros, de la autopista Lar Carbonera, en dirección La Carbonera, sin que se reporten accidentes.
Autopista Tehuacán-Oaxaca
Hay presencia de manifestante en la autopista Tehuacán-Oaxaca, a la altura de la caseta Huitzo, sin cierre a la circulación.
Autopista Guadalajara-Colima
Hay cierre de circulación a la altura del kilómetro 139 de la autopista Guadalajara-Colima, dirección Colima, después de que volcara un tractocamión de seis ejes.
Autopista México-Puebla
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Puebla, cerca del kilómetro 52, tras un choque contra un muro central.
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