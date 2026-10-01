La Venta Nocturna de Liverpool tiene un descuento especial para adultos mayores con INAPAM

Recorrer departamentos, comparar precios y aprovechar promociones puede llevarse buena parte del día durante las esperadas Ventas Nocturnas de Liverpool. Sin embargo, y en el caso de que en medio de las compras toque hacer una pausa para comer, los adultos mayores pueden aprovechar un ahorro adicional que quizá pase desapercibido: 10% de descuento en los restaurantes de la tienda al presentar su credencial INAPAM.

Este beneficio llega en buen momento ya que del viernes 2 al domingo 4 de octubre de 2026, se llevará a cabo la siguiente Venta Nocturna de Liverpool de Aniversario.

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El 10% está en el restaurante, no en las compras

Pese a lo atractiva que suena la oferta, es importante aclarar que la credencial INAPAM no agrega 10% de descuento a ropa, muebles, electrónicos ni a los productos incluidos en la Venta Nocturna.

De acuerdo con el Directorio de Beneficios 2026 del INAPAM, la rebaja corresponde al consumo en los restaurantes Liverpool y se solicita al presentar la credencial.

Así que, si la visita se alarga entre compras y recorridos por la tienda, el descuento puede aprovecharse justo al momento de sentarse a desayunar, comer o simplemente tomar algo.

Una pausa entre compras también puede tener descuento

Los restaurantes Liverpool manejan una carta amplia, con opciones que van desde desayunos y café con pan hasta enchiladas, pizzas, antojitos y otros platos fuertes.

Además, durante 2026 la cadena mantiene algunas promociones gastronómicas, como 2x1 en enchiladas ciertos días, precios especiales en pizzas y ofertas de café con pan.

Eso sí, varias de estas promociones indican que no son acumulables con otros descuentos. Si vas a utilizar el beneficio INAPAM, lo mejor es preguntar antes de pagar cuál promoción puede aplicarse a tu consumo.

¿Cómo pedir el descuento con INAPAM?

El trámite es sencillo: basta con llevar la credencial INAPAM y presentarla al momento de pagar en el restaurante.

El beneficio corresponde al titular de la tarjeta, así que conviene tenerla a la mano antes de solicitar la cuenta.

¿Qué habrá en la Venta Nocturna de octubre?

Liverpool confirmó que la Nocturna de Aniversario será del 2 al 4 de octubre de 2026 y tendrá promociones en casi todas las secciones de la tienda. Entre ellas aparecen:

Moda y accesorios

Zapatos

Electrónica

Línea blanca

Muebles

Decoración

Deportes

Artículos para niños

Además, algunas promociones pueden incluir facilidades de pago o beneficios adicionales según la forma de compra, por lo que conviene revisar las condiciones del producto antes de pagar. Las tiendas mantienen su horario habitual, mientras que las compras en Liverpool Pocket y en tu tienda digital pueden hacerse durante todo el día.

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