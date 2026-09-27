¿Tienes credencial INAPAM? Así puedes postularte a las vacantes formales para adultos mayores de Burger King y Starbucks

Buscar trabajo después de los 60 años no siempre es sencillo, sobre todo cuando algunas oportunidades parecen reducirse conforme avanza la edad. Sin embargo, quienes quieren volver a generar ingresos o mantenerse activos tienen una alternativa: el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) cuenta con un programa de Vinculación Productiva que puede acercarlos a empresas interesadas en contratar personal de acuerdo con su experiencia, oficio y habilidades.

Entre las oportunidades difundidas durante septiembre de 2026 aparecen empresas como Burger King y Starbucks. Sin embargo, tener la credencial INAPAM no garantiza la contratación, ya que cada empresa realiza su propio proceso de selección y la disponibilidad de vacantes puede cambiar entre sucursales.

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¿Qué puestos hay y dónde están las oportunidades?

Las ofertas difundidas por el programa durante septiembre incluyen puestos principalmente operativos. Entre las opciones aparecen:

Barista y personal de servicio en Starbucks

en Starbucks Auxiliar de cocina y cocinero en Burger King

en Burger King Personal multifuncional , así como actividades relacionadas con limpieza y atención al cliente

, así como actividades relacionadas con Las vacantes se concentran principalmente en Ciudad de México y Estado de México, con oportunidades reportadas en zonas como Naucalpan, Atizapán, Tlalnepantla, Coacalco y Azcapotzalco.

La disponibilidad depende de cada sucursal y puede cambiar, por lo que conviene consultar con el INAPAM cuáles de estas oportunidades continúan abiertas antes de iniciar el proceso.

Tener credencial INAPAM no asegura la vacante

El programa funciona como un enlace entre la persona interesada y las empresas, pero la decisión final de contratación corresponde al empleador.

Esto significa que Burger King, Starbucks o cualquier otra compañía participante puede establecer sus propios requisitos, entrevistas y filtros. También es posible que una vacante deje de estar disponible dependiendo de la sucursal.

El Gobierno de México y el INAPAM impulsan la vinculación productiva de las personas adultas mayores.



La Vinculación Productiva del INAPAM es un programa institucional gratuito que conecta a los adultos mayores de 60 años con empresas públicas o privadas para facilitar su… pic.twitter.com/xvzzlfR8QH — lahoranacional (@lahoranacional) August 30, 2026

¿Qué prestaciones puedes recibir si consigues un empleo formal?

Si la contratación es formal, tener más de 60 años no elimina los derechos laborales establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

Entre las prestaciones que pueden corresponder se encuentran:

Aguinaldo: al menos 15 días de salario al año

al menos 15 días de salario al año Vacaciones: mínimo 12 días laborables después de cumplir el primer año de trabajo

mínimo 12 días laborables después de cumplir el primer año de trabajo Prima vacacional: por lo menos 25% sobre los salarios correspondientes al periodo vacacional

por lo menos 25% sobre los salarios correspondientes al periodo vacacional Seguridad social , cuando corresponda a la relación laboral

, cuando corresponda a la relación laboral Participación de utilidades, en los casos establecidos por la ley

En el caso de Burger King, su portal de empleo de Alsea anuncia actualmente beneficios como 20 días de aguinaldo y seguro de vida, además de descuentos en marcas del grupo. Las condiciones pueden variar según el puesto, por lo que lo mejor es confirmarlas antes de aceptar una oferta.

Postularte mediante el INAPAM no tiene costo

La Vinculación Productiva del INAPAM es gratuita, por lo que recuerda que no debes pagar por registrarte, acudir a una entrevista o ser canalizado hacia una empresa.

Alsea también advierte que sus marcas no solicitan dinero durante el reclutamiento, selección o contratación. Si alguien te pide un depósito para asegurar una vacante en Burger King, Starbucks u otra empresa, verifica primero que la oferta provenga de un canal oficial.

Antes de acudir, conviene localizar el módulo de Vinculación Productiva del INAPAM y preguntar qué vacantes siguen disponibles, ya que la oferta puede cambiar.

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