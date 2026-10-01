CFE confirma APAGÓN eléctrico en 17 colonias de Tamaulipas: fechas y horarios

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que, el próximo jueves 8 de octubre, varias colonias de Tamaulipas sufrirán un apagón eléctrico de aproximadamente ocho horas.

A través de un comunicado, la compañía de luz explicó que sus cuadrillas saldrán a campo a realizar trabajos de mantenimiento en la zona de la carretera Soto La Marina-La Pesca, en el municipio de Soto la Marina, en el estado de Tamaulipas. Te contamos cuáles serán las colonias afectadas y la hora exacta en la que comenzará el corte, a fin de que puedas prepararte para este corte de luz.

Apagón eléctrico Tamaulipas 8 de octubre Apagón eléctrico Soto la Marina, Tamaulipas, este jueves 8 de octubre (Facebook)

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¿En qué colonias de Tamaulipas no habrá luz este 8 de octubre?

La CFE publicó un aviso en el que explica a la población que, por seguridad de sus trabajadores, es necesario cortar el suministro de energía eléctrica, en tanto se realizan labores de mantenimiento. Estas labores son indispensables, pues mantener en buen estado la red eléctrica es indispensable para garantizar un servicio de calidad para los habitantes de Tamaulipas.

Las colonias de Tamaulipas que se quedarán sin luz por ocho horas en Soto la Marina son las siguientes:

Carretera Soto La Marina-La Pesca

Vista Hermosa

La Pesca

Ejido Benito Juárez

Ejido Enramadas

Ejido Guayabas

Ejido La Laguna

Ejido Las Tunas

Ejido Santa Isabel

Ejido Santa Rosa

Ejido Socialista

Ejido Verde Chido

Ejido Verde Grande

La Herradura T

La Parra

Ejido El Carrizo

Ejido Santo Domingo

El corte de luz en Tamaulipas programado para el jueves 8 de octubre será en un horario de las 11:00 a las 19:00 horas.

Recomendaciones en caso de corte de luz

Si vives en alguna de estas colonias de Tamaulipas, te recomendamos prepararte para este apagón eléctrico de ocho horas. Puedes seguir las siguientes recomendaciones:

Carga tus dispositivos: Asegúrate de tener al 100% la batería de celulares, computadoras portátiles y, sobre todo, baterías externas

Mantén cerrado el refri: Es importante que abras lo menos posible tu refrigerador, a fin de que se conserve la temperatura

Desconecta los aparatos eléctricos: Desenchufa televisores, computadoras, microondas, refrigeradores y aires acondicionados para que no sufran daños con las variaciones de voltaje al regresar a luz.

Espera antes de conectar: No enchufes todo de inmediato. Deja pasar de 5 a 10 minutos para que el voltaje de la red eléctrica se estabilice.

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