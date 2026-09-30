Los adultos mayores pagan $25 pesos: el museo maya de Mérida que conviene visitar durante el Paseo de las Ánimas

Mérida se prepara para una de sus celebraciones más conocidas de todo el año: el Festival de las Ánimas 2026, que este año se realizará del 24 de octubre al 2 de noviembre con actividades relacionadas con el Hanal Pixán y las tradiciones del Día de Muertos.

Entre los eventos principales está el Paseo de las Ánimas del 30 de octubre, una oportunidad para conocer parte de las tradiciones yucatecas mientras se recorren las calles de la ciudad. Si estás pensando en viajar a Mérida durante esas fechas, también puedes aprovechar para visitar uno de sus principales recintos culturales: el Gran Museo del Mundo Maya, el cual tiene un importante descuento para todos los adultos mayores que quieran visitar este icónico rincón yucateco.

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Festival de las Ánimas 2026: estas son las fechas principales

El programa del Festival de las Ánimas contempla actividades durante varios días, con recorridos, desfiles, altares y propuestas culturales para habitantes y visitantes.

Algunas de las actividades son:

24 de octubre: encendido de las Ánimas Iluminadas en el Parque de San Juan, a las 18:00 horas.

encendido de las Ánimas Iluminadas en el Parque de San Juan, a las 18:00 horas. Del 24 al 27 de octubre: recorridos nocturnos por el Cementerio General, de 18:00 a 20:00 horas, con registro previo.

recorridos nocturnos por el Cementerio General, de 18:00 a 20:00 horas, con registro previo. 30 de octubre: Paseo de las Ánimas, a partir de las 18:00 horas, del Cementerio General al Parque de San Juan.

Paseo de las Ánimas, a partir de las 18:00 horas, del Cementerio General al Parque de San Juan. 31 de octubre: Desfile de Catrinas, a las 20:00 horas, con salida de la Plaza Grande.

El Ayuntamiento de Mérida también contempla otras actividades relacionadas con el Hanal Pixán, como la Feria del Mucbipollo, una rodada nocturna, actividades infantiles y propuestas en distintas zonas y comisarías de la ciudad.

El museo maya de Mérida donde adultos mayores pagan $25

Si además de disfrutar las actividades del Festival de las Ánimas quieres conocer más sobre la cultura de Yucatán, el Gran Museo del Mundo Maya puede formar parte del recorrido.

La tarifa para adultos mayores nacionales es de $25 pesos, siempre que presenten una identificación vigente, ya sea INE o credencial INAPAM. El precio es considerablemente menor que el acceso para adultos nacionales, que cuesta $100 pesos, mientras que la entrada general es de $200.

El museo cuenta con una exposición permanente que recorre distintos momentos de la cultura maya. El recorrido comienza con la sala Mayas de Hoy, continúa con Mayas de Ayer y termina con Mayas Ancestrales, donde se abordan aspectos relacionados con la sociedad, la cosmovisión, el arte y la ciencia.

Datos para planear la visita:

Adultos mayores nacionales: $25 pesos con INE o INAPAM.

$25 pesos con INE o INAPAM. Adultos nacionales: $100 pesos.

$100 pesos. Entrada general: $200 pesos.

$200 pesos. Horario: miércoles a lunes, de 9:00 a 17:00 horas.

miércoles a lunes, de 9:00 a 17:00 horas. Martes: cerrado por mantenimiento y labores de conservación.

cerrado por mantenimiento y labores de conservación. Dirección: Calle 60 Norte No. 299 E, Unidad Revolución, Mérida, Yucatán.

Calle 60 Norte No. 299 E, Unidad Revolución, Mérida, Yucatán. Estacionamiento: gratuito.

La visita a la exposición permanente puede tomar alrededor de dos horas, aunque el tiempo depende del ritmo de cada persona. El recinto también cuenta con rampas, elevadores, sanitarios adaptados y préstamo gratuito de sillas de ruedas.

¿Qué hacer en Mérida después del museo?

El Festival de las Ánimas puede ser el motivo para viajar a Mérida durante los últimos días de octubre, pero la ciudad también ofrece otras actividades culturales que pueden complementar la visita.

Una opción es acudir al Parque de Santa Lucía un jueves por la noche para disfrutar de la tradicional Serenata Yucateca. El espectáculo comienza a las 21:00 horas y tiene acceso gratuito, con música, trova y expresiones del folclor yucateco.

La tradición comenzó en 1965 y para 2026 ya superó las 3 mil presentaciones, de acuerdo con registros y recuentos publicados este año.

Para quienes buscan un viaje con actividades culturales y recorridos por la ciudad, Mérida también presenta un dato que puede resultar de interés: en la medición de marzo de 2026 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el 34.0% de la población de la ciudad manifestó sentirse insegura, frente al 61.5% nacional registrado en ese mismo periodo. La cifra se refiere a percepción de inseguridad, no a una medición directa de la incidencia delictiva.

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