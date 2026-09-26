Día de Muertos 2026 en CDMX: estos son los desfiles y actividades de octubre y noviembre

En la CDMX todas las celebraciones se llevan a lo grande y el Día de Muertos 2026 no podía ser la excepción, porque aquí no basta con poner una ofrenda en casa: también tenemos catrinas, alebrijes, zombies, disfraces y desfiles que toman las calles de la ciudad.

Y si desde ahorita ya estás pensando en qué plan armar para octubre, tenemos buenas noticias, ya hay varias fechas de desfiles de Día de Muertos 2026 en CDMX que puedes ir anotando.

Así que saca el calendario ve apartando fechas, porque la capital se va a poner bastante movidita y por supuesto aquí en adn noticias te contamos todo.

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💀🌼 ¡Ya hay fecha para una de las ofrendas más esperadas del Día de Muertos en la #CDMX! La Megaofrenda de la UNAM (@UNAM_MX) 2026 llegará a la explanada del Museo Universum del 31 de octubre al 2 de noviembre, con entrada completamente gratuita



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Desfiles que habrá en la CDMX por el Día de Muertos 2026

Gran Desfile de Día de Muertos 2026

El evento que prácticamente se roba los reflectores cada temporada ya tiene fecha: el Gran Desfile de Día de Muertos 2026 será el sábado 31 de octubre a las 14:00 horas.

De acuerdo con la guía oficial de la Ciudad de México, el recorrido avanzará por Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino.

La ruta estará llena de bandas de música, danzantes, mojigangas y decenas de carros alegóricos, y este año habrá varios homenajes especiales, pues entre las propuestas destacan referencias a Juan Gabriel, Emilio “El Indio” Fernández y la Reina Roja de Palenque, además de vehículos con temática de lucha libre y un contingente especial de UNICEF.

Desfile de Alebrijes Monumentales 2026: fecha y ruta

Antes del gran desfile habrá otra de las actividades que ya son todo un clásico de la temporada.

El 18° Desfile de Alebrijes Monumentales será el sábado 17 de octubre y partirá desde el Zócalo rumbo a Paseo de la Reforma; la actividad es organizada por el Museo de Arte Popular y celebra el arte de la cartonería.

Pero aquí viene la parte que seguramente le va a gustar a quienes van por las fotos: los alebrijes no desaparecen en cuanto termina el recorrido.

Las piezas monumentales permanecerán en exhibición sobre Paseo de la Reforma, así que podrás acercarte a verlas con calma y descubrir todos los detalles de estas criaturas fantásticas.

Mega Procesión de las Catrinas 2026

Si las catrinas son lo tuyo, también hay fecha para uno de los eventos más esperados de la temporada.

La Mega Procesión de las Catrinas 2026 será el domingo 25 de octubre sobre Avenida Paseo de la Reforma; la guía oficial señala que miles de personas participan caracterizadas en distintos contingentes para mantener viva la tradición de La Catrina.

Marcha Zombie 2026 en CDMX

Y porque Halloween 2026 también quiere su momento de protagonismo, la agenda incluye la Marcha Zombie 2026.

El evento está programado para el domingo 18 de octubre a las 10:00 horas, con un recorrido que partirá de Avenida de la República, cerca del Monumento a la Revolución, rumbo al Zócalo.

La entrada es gratuita, aunque se trata de un evento con causa, las personas asistentes pueden llevar alimentos no perecederos que serán destinados a Alimento Para Todos México.

🏵️ ¡Se lucieron con estos disfraces de Día de Muertos! Puedes tomar unas ideas para el tuyo, ¿cuál es tu favorito?



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¿Qué otras actividades habrá por Día de Muertos en CDMX?

Y aquí es donde la CDMX demuestra que una sola semana de celebraciones simplemente no era suficiente.

La programación oficial contempla varias actividades alrededor de los desfiles, por lo que octubre y los primeros días de noviembre estarán llenos de planes relacionados con Día de Muertos.

Entre ellos está el Festival Flores de Cempasúchil, que se realizará del 18 de octubre al 1 de noviembre sobre Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y el Ahuehuete.

Participarán 140 floricultores y productores agroecológicos de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco.

También estará la Rodada Ciclista por el Día de Muertos 2026, programada para el 24 de octubre de 19:00 a 23:00 horas.

El recorrido será de la Fuente de Petróleos al Centro Histórico, con 19 kilómetros por Paseo de la Reforma y Avenida Juárez; además, habrá concurso de disfraces, préstamo de bicicletas, Biciescuela y presentaciones de DJ.

Ofrenda Monumental y actividades en el Zócalo

La celebración continuará en el corazón de la capital con la Ofrenda Monumental del Zócalo, que estará instalada del 29 de octubre al 2 de noviembre.

La guía oficial señala que este año el homenaje central estará dedicado a La Catrina de José Guadalupe Posada, con una escultura de cartonería de 32 metros de altura, tapetes de aserrín y miles de flores de cempasúchil.

Además, habrá ofrendas comunitarias en 12 sedes de la ciudad y una iluminación especial en el Zócalo del 29 de octubre al 4 de noviembre.

Y si todavía no es suficiente plan, en el Bosque de Chapultepec se realizará el Festival de Día de Muertos 2026 “La Puerta entre dos mundos”, del 29 de octubre al 4 de noviembre, con música, danza, gastronomía, altares y un espectáculo nocturno con drones.

🧡⚰️ Cada vez falta menos para volver a vivir una de las épocas más especiales en México, cuando las calles, los hogares y los altares se llenan de color, tradición y recuerdos.



El Día de Muertos se acerca y con él una celebración que mantiene vivas nuestras raíces.… — Ventana Pública (@VentanaPub) September 26, 2026

Día de Muertos 2026 en Mixquic

Para quienes buscan una celebración más tradicional, San Andrés Mixquic, en la alcaldía Tláhuac, tendrá actividades del 31 de octubre al 2 de noviembre.

La celebración conserva una tradición de más de 500 años y tiene como uno de sus momentos más importantes La Alumbrada, que ocurre la noche del 2 de noviembre, cuando miles de velas iluminan las tumbas del cementerio.

Eso sí, si vas, recuerda que se trata de una celebración comunitaria y familiar, la propia guía de la CDMX recomienda llegar con anticipación, pedir permiso antes de tomar fotografías y mantener una actitud respetuosa dentro del panteón.

Así que ya sabes, este octubre y noviembre entre catrinas, alebrijes, zombies, flores de cempasúchil y desfiles, el Día de Muertos 2026 promete poner a la capital en modo fiesta; ahora solo falta decidir algo importante: ¿vas a ir de espectador o este año sí te vas a disfrazar?

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