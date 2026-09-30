DEA ubicó a “El Mayito Flaco” en CDMX; actualizan ficha de búsqueda del líder de “La Mayiza”

La Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) habría ubicado a Ismael Zambada Sicairos, mejor conocido como El Mayito Flaco y líder de La Mayiza, según Estados Unidos, en la Ciudad de México (CDMX).

Así lo dio a conocer la oficina de la DEA en San Diego, dependencia que actualizó la ficha de búsqueda del hijo de Ismael El Mayo Zambada, quien cumple una cadena perpetua en EUA.

#DEASanDiego is looking for Ismael Zambada-Sicairos, wanted for Conspiracy to distribute a controlled substance. If you have any information, please contact us at:



Phone Number: 1-858-298-5670

E-mail: MFSinaloaTipLine@dea.gov

Threema: PTJ4HS3J



𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤… pic.twitter.com/qJGPRaxZJz — DEASanDiego (@DEASANDIEGODiv) September 30, 2026

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Nueva ficha de búsqueda de “El Mayito Flaco” en EUA

Durante las primeras horas de este miércoles 30 de septiembre, la oficina de la DEA actualizó la ficha de búsqueda de El Mayito Flaco y agregó nueva información, pero lo que más sorprendió fue su ubicación en la capital del país, ya que anteriormente fue localizado en Sinaloa o, en general, en México.

También habrían cambiado su aspecto físico, actualmente el líder de Los Mayos (como también se le conoce al grupo criminal que nació de la ruptura del Cártel de Sinaloa) sería un hombre de 1.80 metros de altura, así como un peso aproximado de 81.64 kilogramos. Su cabello y ojos se mantendrían de color café.

Ficha de búsqueda de "El Mayito Flaco" Hasta el 29 de septiembre de 2026, esta era la ficha de búsqueda de "El Mayito Flaco"; ahora cambió su localización a CDMX (DEA | Captura de pantalla)

Anteriormente, Ismael era descrito como un hombre de 1.75 metros de altura, así como un peso aproximado de 79.37 kilos.

EUA sanciona a “El Mayito Flaco”

Tan sólo un día antes de la actualización, el Departamento de Estado de EUA, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), sancionó a Zambada Sicairos por presuntos actos relacionados al narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.

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